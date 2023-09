Die Spokane Transit Authority implementiert ein Echtzeit-Anzeigesystem für Passagiere

Die Spokane Transit Authority hat kürzlich in Zusammenarbeit mit Nanonation, einem Unternehmen mit Sitz in Lincoln, ein Echtzeit-Anzeigesystem für Busse eingeführt. In den letzten zwei Jahren hat Nanonation an der Entwicklung und Implementierung dieses Systems gearbeitet, um das Transiterlebnis für Passagiere zu modernisieren.

Das Projekt umfasste die Installation von 130 digitalen Kiosken und Schildern, die von Nanonation verwaltet werden, an Bushaltestellen und an Bord der Elektrobusflotte von Spokane. Diese Displays versorgen Fahrgäste in Echtzeit mit Informationen, einschließlich bevorstehender Veranstaltungen, nächster Bushaltestellen und Sehenswürdigkeiten in der Umgebung. Ziel dieser Funktion ist es, ein benutzerfreundlicheres Erlebnis zu schaffen, insbesondere für Besucher der Stadt, die möglicherweise nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr vertraut sind.

Laut Zac Rustad, Chief Marketing Officer von Nanonation, hat die Kombination ihrer fortschrittlichen Softwaretechnologien mit den neuen Displays zu einem beispiellosen Benutzererlebnis geführt. Das Digital-Signage-Projekt für die Spokane Transit Authority stellt ein weiteres erfolgreiches Unterfangen für Nanonation dar, das sich vor allem auf Einzelhandelsprojekte spezialisiert hat. Allerdings haben sie ihre Dienstleistungen kürzlich um die Entwicklung von Selbstbedienungskiosken für Restaurantbestellungen erweitert.

Die Implementierung dieser Echtzeitanzeigen ist sowohl für Fahrgäste als auch für den Verkehrsbetrieb von Bedeutung. Passagiere können über ihre Reise, bevorstehende Veranstaltungen und lokale Sehenswürdigkeiten informiert bleiben und so ihr Gesamterlebnis verbessern. Diese Technologie rationalisiert außerdem die Kommunikation und liefert wertvolle Daten für die Verkehrsbetriebe, sodass diese ihre Dienste basierend auf den Bedürfnissen und Vorlieben der Fahrgäste verbessern können.

Insgesamt stellt die Einführung des Echtzeit-Busanzeigesystems durch die Spokane Transit Authority und Nanonation einen Schritt hin zu einem stärker vernetzten und effizienteren öffentlichen Verkehrssystem dar. Mit dem erfolgreichen Abschluss dieses Projekts können Passagiere ein komfortableres und informativeres Transiterlebnis in Spokane erwarten.

Quellen:

– Spokane Transit Authority

– Nanonierung