SpaceX stellt mit dem 62. Start des Jahres einen Rekord auf

SpaceX bricht mit dem Start seiner 62. Mission des Jahres weiterhin Rekorde und markiert damit einen weiteren Meilenstein für das Unternehmen. Die Mission, bei der eine Falcon-9-Rakete zum Einsatz kam, fand im Kennedy Space Center der NASA in Florida statt. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Starts von Falcon 9 oder Falcon Heavy durch SpaceX in den letzten 12 Monaten auf 83.

CEO Elon Musk kündigte an, dass die Startfrequenz in den kommenden Monaten erhöht wird, mit dem Ziel, bis Ende dieses Jahres 10 Falcon-Flüge pro Monat und im nächsten Jahr 12 pro Monat durchzuführen. SpaceX hat innerhalb von 10 Tagen bereits 30 Falcon-Starts durchgeführt, mit dem Ziel, dies in Zukunft zur Norm zu machen.

SpaceX ist nicht nur weltweit führend bei der Anzahl der Starts, sondern auch bei der Gesamtmasse der Nutzlast, die dieses Jahr in die Umlaufbahn gebracht wird. Im ersten Halbjahr 2023 brachte SpaceX etwa 447 Tonnen Fracht in die Umlaufbahn, was etwa 80 Prozent des gesamten weltweit in die Umlaufbahn gebrachten Materials ausmacht.

Der Erfolg von SpaceX lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen, darunter die Wiederverwendung von Boostern der ersten Stufe und Nutzlastverkleidungen. Das Unternehmen hat auch die Durchlaufzeiten an seinen Startrampen verkürzt, wobei auf der Startrampe in Florida eine Verkürzung auf weniger als vier Tage zwischen den Missionen zu verzeichnen war. Auf der Startrampe an der Westküste in Kalifornien fanden bereits 18 Falcon-9-Missionen statt, der Aufbau jeder einzelnen Mission dauert jedoch aufgrund eines älteren Designs länger.

Die zunehmende Startfrequenz von SpaceX hat auch zu Änderungen bei den Operationen im Eastern Range der US Space Force geführt. Die Produktreihe hat der von SpaceX getriebenen höheren Nachfrage nach Starts Rechnung getragen und den Betrieb entsprechend rationalisiert.

Mit den ehrgeizigen Zielen von SpaceX für die Zukunft wird erwartet, dass das Unternehmen an der Spitze der Weltraumforschung bleibt und weiterhin die Grenzen der Branche überschreitet.

