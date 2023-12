Neues Modell soll die Vorhersage des Weltraumwetters verbessern

By

Wissenschaftler entwickeln ein hochmodernes digitales Modell des die Erde umgebenden Weltraums, um die Genauigkeit der Weltraumwettervorhersage und deren Auswirkungen auf die Infrastruktur zu verbessern. Derzeit hinken die Weltraumwettervorhersagen den terrestrischen Wettervorhersagen hinterher, aber die zunehmende Abhängigkeit von Technologie macht es von entscheidender Bedeutung, unser Verständnis des Weltraumwetters zu verbessern. Das von Forschern des Applied Physics Laboratory (APL) der Johns Hopkins University entwickelte Multiscale Atmosphere-Geospace Environment (MAGE)-Modell ist ein wichtiger Schritt zur Überbrückung der Lücke zwischen Weltraum- und Erdwettervorhersagen.

Der Weltraumphysiker Slava Merkin erklärt, dass die Vertiefung unseres Verständnisses der Physik des Weltraumwetters für genaue Vorhersagen unerlässlich ist. MAGE zielt darauf ab, Prozesse zu erfassen, die im Georaum bis zu einer Entfernung von 1.2 Millionen Meilen von der Erde ablaufen, was dem Vierfachen der Entfernung zwischen dem Planeten und dem Mond entspricht. Das Modell berücksichtigt auch die Magnetosphäre der Erde und die Wechselwirkung mit dem Sonnenwind, der Weltraumwetterereignisse hervorruft.

Allerdings ist die Vorhersage des Weltraumwetters aufgrund der Vielzahl physikalischer Wechselwirkungen, die in verschiedenen atmosphärischen Regionen auftreten, komplex. Merkin räumt ein, dass die Herausforderung darin besteht, das System ganzheitlich zu behandeln und gleichzeitig die verschiedenen physikalischen Probleme in jedem Bereich zu berücksichtigen. Dem Team hinter MAGE gelang im Jahr 2020 ein Durchbruch, als das Modell Aufschluss über die Bildung perlenartiger Strukturen in Polarlichtern vor geomagnetischen Stürmen gab.

Im Gegensatz zur terrestrischen Wettervorhersage, die von Millionen täglicher Messungen profitiert, verfügt die Weltraumwettermodellierung über begrenzte Datenpunkte. Trotz Wissenslücken hat MAGE das Potenzial, einige dieser Lücken zu schließen, indem es detaillierte Messungen von Satelliten sowie Daten von Bodensensoren und Radargeräten nutzt.

Die Entwicklung eines umfassenden Modells des Weltraumwetters ist ein umfangreiches und komplexes Unterfangen, das die Zusammenarbeit von Softwareentwicklern, Informatikern, Physikern und anderen Experten erfordert. Es kann Jahrzehnte dauern, bis das Endprodukt die ultimative Komplexität des Georaums vollständig abbildet. Die von MAGE erzielten Fortschritte bieten jedoch vielversprechende Aussichten für eine Verbesserung der Weltraumwettervorhersage und die Abmilderung ihrer negativen Auswirkungen auf Infrastruktur und Technologie.