Meeresbewohner im heutigen Kreuzworträtsel finden

Das heutige Kreuzworträtsel, erstellt von Ella Dershowitz, enthält ein cleveres Thema, das auf Wasserbewohnern basiert. Der Enthüller bei 37-Across, „Aquatic denizen“, dient als phonetischer Hinweis auf die eingekreisten Wörter im Puzzle. Dabei handelt es sich jedoch nicht um irgendwelche Meeresbewohner; Es sind alles Lebewesen, deren Namen man entdecken kann, indem man der Form des Buchstabens C von oben nach unten folgt und dabei die eingekreisten Buchstaben verwendet. Einige Beispiele sind Meeresschwamm und Seeigel. Nehmen Sie sich Zeit und sehen Sie, wie viele Meeresbewohner Sie identifizieren können!

Beim Lösen des Kreuzworträtsels stoßen Sie möglicherweise auf einige knifflige Hinweise. Beispielsweise bezieht sich 15A auf die meistverkaufte japanische Manga- und Anime-Serie NARUTO. 50A, IDIOMs, können für Übersetzer eine Herausforderung darstellen, da sie sich auf bildliche oder überlieferte Interpretationen der Sprache verlassen. Ähnlich verhält es sich mit „Slanted columns?“ von 16D. bezieht sich auf OP-EDS, die eher redaktioneller als architektonischer Natur sind. Darüber hinaus weist 25D auf LACES UP hin, was man tut, um sich auf das Skaten vorzubereiten, und 39Ds EMPTY SET ist eine mathematische Gruppierung ohne Elemente.

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie mit den Freitagsrätseln zu kämpfen haben. Christina Iverson, eine Rätselredakteurin, bietet den Easy Mode-Newsletter an, der ein Freitagskreuzworträtsel mit leichter zugänglichen Hinweisen direkt in Ihren Posteingang sendet. Auf diese Weise können Sie beim Lösen dieser schwierigeren Rätsel üben und nach und nach mehr Sicherheit gewinnen. Wenn Sie daran interessiert sind, Ihr eigenes Kreuzworträtsel bei der New York Times einzureichen, gibt es dort ein offenes Einreichungssystem, mit dem Sie Ihre Rätsel online einreichen können.

Quelle: Kreuzworträtsel von Ella Dershowitz und Easy Mode-Newsletter der New York Times.