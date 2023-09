Sony stellt die neue „Verona“-Reihe von Kristall-LED-Displays für die virtuelle Produktion vor

Sony hat kürzlich seine neue „Verona“-Reihe von Crystal LED-Direktanzeigedisplays vorgestellt, die speziell für den Einsatz in der virtuellen Produktion entwickelt wurden. Diese Displays wurden von Sonys Gruppe für Filmproduktionslösungen in Zusammenarbeit mit Unternehmen und Einzelpersonen, darunter Kameraleuten, entwickelt. Bemerkenswerte Teilnehmer an diesem Entwicklungsprozess sind Epic Games und Sony Pictures.

Das Unternehmen präsentierte diese Displays erstmals im Digital Media Production Center von Sony in Los Angeles und wird sie bald auf der International Broadcasting Convention (IBC) in Amsterdam öffentlich vorstellen. Diese neue Displayreihe zielt darauf ab, die Mängel derzeit verfügbarer Produkte zu beheben, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Verbesserung des Schwarzwerts liegt. Ziel von Sony ist es, den Kontrast zu verbessern und die gewünschten atmosphärischen Effekte für virtuelle Sets zu erzielen, die den Lichtverhältnissen in der realen Welt möglichst nahe kommen.

Die neu entwickelte Oberflächentechnologie verbessert nicht nur den Schwarzwert, sondern verringert auch das Reflexionsvermögen, was zu einem noch intensiveren visuellen Erlebnis führt. Im Anschluss an die IBC-Veranstaltung plant Sony, die Verona CLED-Reihe in Produktionsumgebungen zu testen, mit einer voraussichtlichen Veröffentlichung im Frühjahr. Zusätzlich zur Hardware arbeitet Sony auch aktiv an der Entwicklung eines Software-Toolsets zur Unterstützung virtueller Produktionsabläufe, das derzeit an nicht genannten Produktionen getestet wird.

Der Ansatz von Sony zielt darauf ab, ein flexibles und offenes Ökosystem zu schaffen, das die virtuelle Produktion unterstützt, ohne exklusiv oder proprietär zu sein. Durch die gemeinsame Entwicklung dieser Tools und Technologien mit verschiedenen Industriepartnern möchte Sony die Fähigkeiten und Effizienz virtueller Produktionsprozesse verbessern.

Quellen:

– Sony Digital Media Production Center

– Internationale Rundfunkkonvention (IBC)