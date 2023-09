Clubhouse verwandelt sich in eine Audio-Messaging-App

Clubhouse, die Social-Audio-App, die während der COVID-19-Pandemie an Popularität gewonnen hat, erfährt derzeit ein Rebranding, da sie ihren Fokus auf die Entwicklung einer Audio-Messaging-Plattform verlagert. Clubhouse wurde ursprünglich als iOS-App eingeführt, die nur auf Einladung erhältlich war. Im Jahr 2021 wurde Clubhouse auf Android ausgeweitet, verzeichnete jedoch einen Rückgang der Nutzung, als die Welt nach der Pandemie wiedereröffnet wurde.

Im April dieses Jahres traf das Unternehmen die schwierige Entscheidung, aufgrund veränderter Nutzergewohnheiten 50 Prozent seiner Mitarbeiter zu entlassen. Die Mitbegründer Paul Davidson und Roshan Seth gaben zu, dass es für Benutzer schwieriger geworden sei, ihre Freunde zu finden und sich auf der Plattform auf längere Gespräche einzulassen. Mit dem Aufkommen von Audio-Chatroom-Funktionen in anderen Social-Media-Apps wie X's Spaces wurde klar, dass Clubhouse sich weiterentwickeln musste, um relevant zu bleiben.

Um sich an die sich verändernde Landschaft anzupassen, hat Clubhouse eine neue Funktion namens „Chats“ eingeführt, die reine Sprachgruppengespräche mit ausgewählten Teilnehmern ermöglicht. In einem Blogbeitrag beschrieb das Unternehmen Chats als eine Mischung aus Gruppentexten und Instagram-Stories, bei denen Menschen über Sprache miteinander in Kontakt treten können und weniger Zeit mit Tippen verbringen müssen. Durch diese Verlagerung hin zu Audio-Messaging erhalten Benutzer die Möglichkeit, Sprachchats mit ihren Freunden zu führen, anstatt sie an ein Live-Publikum zu übertragen.

Obwohl die Umwandlung von Clubhouse in eine Audio-Messaging-App als mutiger Schritt angesehen wird, sieht sich das Unternehmen einer harten Konkurrenz durch etablierte Plattformen wie WhatsApp und TikTok von Meta gegenüber. Die Gründer sind sich der Risiken dieses strategischen Schwenks bewusst und hoffen, dass er sich langfristig auszahlt.

Obwohl die Live-Chatrooms von Clubhouse weiterhin verfügbar sein werden, spiegelt der erneute Fokus der Plattform auf Audio-Messaging ihr Engagement wider, sich anzupassen und in einer sich schnell verändernden Social-Media-Landschaft relevant zu bleiben.

Quellen:

– [Originalartikel](source-article-url)