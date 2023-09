AESOP Technology und SOAP Health arbeiten zusammen, um präzise Patientenprofile zu erstellen

By

Das taiwanesische medizinische KI-Startup AESOP Technology hat sich mit der dialogorientierten und generativen KI-Plattform SOAP Health zusammengetan, um eine neue Plattform namens Precision Patient Profiles zu entwickeln. Diese Zusammenarbeit führt die Technologien beider Organisationen zusammen, um Ärzten einen umfassenderen Überblick über Patienteninformationen zu bieten.

Precision Patient Profiles wird das maschinelle Lernen und KI-gestützte Datenanalysetool DxPrime von AESOP mit dem medizinischen KI-Assistenten von SOAP kombinieren, der sich auf die Patientenaufnahme konzentriert. Durch die Kombination von Daten aus Notfallaktensystemen mit von Patienten gemeldeten Daten soll die Plattform Anbietern dabei helfen, einen besseren Überblick über ihre Patienten zu erhalten. Dies wiederum soll den Diagnoseprozess, den Umsatz und die Effizienz der Arbeitsabläufe verbessern.

Jeremiah Scholl, Mitbegründer und Chief Product Officer von AESOP Technology, zeigte sich begeistert über das Joint Venture und erklärte: „Unsere gemeinsame Mission besteht darin, die Leistungsfähigkeit der KI zu nutzen, um die Patientenergebnisse und die klinische Effizienz zu verbessern, und diese Partnerschaft ist ein großer Schritt.“ auf dem Weg, diese Verpflichtung zu erfüllen.“

Atlas Health und Myndshft arbeiten zusammen, um vorherige Autorisierungsprozesse zu automatisieren

Das wertorientierte Pflegeunternehmen Myndshft und das philanthropische Hilfsautomatisierungsunternehmen Atlas Health haben sich zusammengetan, um Patienten aus marginalisierten Gemeinschaften beim Zugang zu Gesundheitsdienstleistern zu helfen. Die Partnerschaft wird ihre jeweiligen Lösungen zur Vorabgenehmigung und zur Automatisierung der Patientenunterstützung kombinieren.

Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, administrative Hindernisse innerhalb der Gesundheitssysteme zu beseitigen und Arbeitsabläufe zu verbessern. Durch die Nutzung der hochmodernen Vorabgenehmigungstechnologie von Myndshft zusammen mit der Plattform für philanthropische Hilfe von Atlas Health können Zugangs- und Erschwinglichkeitslösungen für Patienten, die teure Medikamente einnehmen, durchgängig automatisiert werden.

Ethan Davidoff, CEO von Atlas Health, betonte die Vision hinter der Partnerschaft und erklärte: „Unser Ziel bei Atlas Health war es immer, möglichst vielen Patienten so schnell wie möglich eine erschwingliche Gesundheitsversorgung zu bieten.“ Mit der erstklassigen Vorabgenehmigungstechnologie von Myndshft in Kombination mit unserer Plattform für philanthropische Hilfe werden wir in der Lage sein, den Zugang und die Erschwinglichkeitslösungen für Patienten, die teure Medikamente einnehmen, durchgängig zu automatisieren.“

ProgenyHealth und Community Health Choice arbeiten zusammen, um die Gesundheitsdienste für Frauen zu erweitern

Das in Pennsylvania ansässige, technologiegestützte Startup für Frauengesundheit ProgenyHealth hat sich mit der in Texas ansässigen gemeinnützigen Managed-Care-Organisation Community Health Choice zusammengetan, um die Gesundheitsdienste für Frauen in Houston zu erweitern. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, das Mutterschafts- und NICU-Pflegemanagement sowie Zahlungssicherungs- und Validierungsdienste zu unterstützen.

ProgenyHealth bietet Unterstützung für das Fallmanagement bei Mutterschaft, die Nutzung und das Fallmanagement auf der neonatologischen Intensivstation sowie Dienstleistungen zur Zahlungssicherung und -validierung. Diese Dienste werden in das auf Medicaid ausgerichtete Texas STAR-Programm des Versicherungsanbieters integriert, das Familien und Kinder mit niedrigem Einkommen abdeckt. Darüber hinaus umfasst die Zusammenarbeit das Texas CHIP Perinate Unborn-Programm, das eine perinatale Deckung für ungeborene Kinder schwangerer Frauen bietet, die keinen Anspruch auf Medicaid haben.

Lisa Wright, CEO von Community Health Choice, betonte die positiven Auswirkungen der Partnerschaft und erklärte: „Gesündere Gemeinden bedeuten stärkere Gemeinden, und unsere neue strategische Partnerschaft mit ProgenyHealth hat erhebliche Auswirkungen auf Tausende unserer Planmitglieder und Mitbewohner.“

Definitionen:

– KI: Künstliche Intelligenz, die Simulation menschlicher Intelligenz in Maschinen.

– Maschinelles Lernen: Eine Teilmenge der KI, die es Systemen ermöglicht, aus Erfahrungen zu lernen und sich zu verbessern, ohne explizit programmiert zu werden.

– Vorherige Genehmigung: Ein Prozess, bei dem Gesundheitsdienstleister die Genehmigung eines Versicherers einholen müssen, bevor bestimmte Medikamente, Behandlungen oder Verfahren erstattungsfähig sind.

– Medicaid: Ein Gesundheitsprogramm in den Vereinigten Staaten, das Personen und Familien mit niedrigem Einkommen medizinische Versorgung bietet.

– NICU: Neugeborenen-Intensivstation, eine Spezialeinheit, die Neugeborene intensivmedizinisch betreut.

– Perinatal: Bezieht sich auf die Zeit unmittelbar vor und nach der Geburt.

Quellen:

– AESOP-Technologie

– SOAP-Gesundheit

– Myndshft

– Atlas Gesundheit

– ProgenyHealth

– Community Health Choice