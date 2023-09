Neue durchgesickerte Renderings von OnePlus 12 zeigen ein verbessertes Kameramodul

By

Das mit Spannung erwartete OnePlus 12-Smartphone soll später in diesem Jahr auf den Markt kommen, und Technikbegeisterte warten sehnsüchtig auf seine Enthüllung. Während die offizielle Markteinführung noch Monate entfernt ist, haben mehrere Leaks und Berichte bereits Einblicke in das gegeben, was das OnePlus 12 zu bieten hat. Kürzlich ist eine Reihe von 5K-Renderings des OnePlus 12 aufgetaucht, die das Design des Geräts im Detail zeigen.

Diese durchgesickerten Renderings, die von MySmartPrice in Zusammenarbeit mit OnLeaks geteilt wurden, bieten einen umfassenden Blick auf die Vorder- und Rückseite des OnePlus 12. Ein bemerkenswerter Aspekt, der auffällt, ist das verbesserte Kameramodul. Während das Gesamtdesign Ähnlichkeiten mit früheren Leaks aufweist, gibt es bemerkenswerte Änderungen am Kamera-Setup. Im Gegensatz zu früheren Renderings ist bei dieser Iteration die Stahlplatte unter den Kamerasensoren nicht vorhanden. Darüber hinaus wurde das Branding des renommierten Kameraherstellers Hasselblad zu einem eleganten „H“-Logo vereinfacht.

Abgesehen von diesen Änderungen behält das OnePlus 12 seine zentralen Designelemente bei, darunter das gebogene Display, die Punch-Hole-Selfie-Kamera und das kreisförmige Kameramodul. Die Renderings zeigen das Gerät in Schwarz mit sandsteinähnlicher Oberfläche. Weitere bekannte Designmerkmale wie der Alarm-Schieberegler und der Netzschalter sind auf der rechten Seite zu finden, was der charakteristischen Designsprache von OnePlus entspricht. Insgesamt weist das OnePlus 12 eine verblüffende Ähnlichkeit mit seinem Vorgänger, dem OnePlus 11, auf.

Während die Designdetails jetzt klarer sind, sind Technikbegeisterte gleichermaßen neugierig auf die Spezifikationen des OnePlus 12. Hier ist ein Blick darauf, was Sie erwartet: ein 6.7-Zoll-2K-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, ein Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-Prozessor, bis zu 16 GB RAM und 256 GB UFS 4.0-Speicher. Gerüchten zufolge besteht die Rückfahrkamera aus einem 50 MP Sony IMX9xx 1/1.4-Zoll-Sensor mit optischer Bildstabilisierung, einem 50 MP Ultraweitwinkelobjektiv und einem 64 MP OmniVision OV64B Periskopobjektiv mit 3-fach optischem Zoom. Das Gerät soll über einen 5,400-mAh-Akku verfügen und kabelgebundenes Laden mit 100 W sowie kabelloses Laden mit 50 W unterstützen. Softwaretechnisch wird das OnePlus 12 voraussichtlich auf OxygenOS 14.0 auf Basis von Android 14 laufen.

Mit diesen durchgesickerten Renderings und erwarteten Spezifikationen entwickelt sich das OnePlus 12 zu einem aufregenden Flaggschiff-Smartphone, das mit Sicherheit die Aufmerksamkeit von Technikbegeisterten und Smartphone-Nutzern gleichermaßen auf sich ziehen wird.

Quellen:

– MySmartPrice

– OnLeaks