Starfield Guide: So finden und meistern Sie das Wakizashi Katana

Starfield bietet Spielern eine Vielzahl von Waffen, mit denen sie ihre Charaktere und Spielstile anpassen können. Eine der herausragenden Waffen ist das Wakizashi, ein Katana, das den Spielern den Nahkampf ermöglicht. Mit den richtigen Fähigkeiten kann der Wakizashi enormen Schaden anrichten und einzigartige Vorteile wie Blutungseffekte und erhöhten Schaden gegen Menschen bieten.

Um die Wakizashi in Starfield zu finden, müssen Spieler in die leuchtende Stadt Neon auf Volii Alpha reisen, die sich im Volii-Sternensystem befindet. Die Stadt liegt südöstlich des Startorts, der Alpha-Centauri-Galaxie, und kann nach Abschluss einiger Hauptquests erreicht werden. Sobald die Spieler in Neon sind, sollten sie sich in den Stadtteil Ebbside in der Nähe des Volii Hotels begeben.

Hier finden Spieler Frankie's Grab + Go, einen Laden mit einem geheimen Eingang zum Versteck des Seokguh-Syndikats. Am einfachsten gelangen Sie hinein, indem Sie die Ladenbesitzerin Franchesca Moore davon überzeugen, Ihnen die Tür zu öffnen. Alternativ können Spieler ihre Schlüsselkarte stehlen. Sobald die Spieler das Versteck betreten, sollten sie das Gebäude erkunden, bis sie auf einem Tisch einen gelben Waffenkoffer finden. Im Inneren des Koffers befindet sich der Syndicate Enforcer, ein epischer Wakizashi.

Eine andere Möglichkeit, die Wakizashi zu erwerben, besteht darin, sich den Strikers anzuschließen, einer rivalisierenden Bande des Seokguh-Syndikats. Während die Spieler die Nebenerzählung mit den Strikers durcharbeiten, haben sie schließlich die Chance, beim Waffenhändler Hatchet einen gewöhnlichen Wakizashi zu kaufen.

Um die Kraft des Wakizashi voll auszuschöpfen, sollten sich Spieler auf die Verbesserung bestimmter Charakterattribute konzentrieren. Im Kampfbaum können Fähigkeiten wie Verkrüppeln und Duellieren den Schadensausstoß und das Überleben erhöhen. Im physischen Baum erhöhen Fähigkeiten wie Kampfkunst und Verjüngung die Chance auf kritische Treffer und regenerieren die Gesundheit.

Mit diesen Fähigkeiten können Spieler zu unaufhaltsamen Cyber-Ronin werden, die ihre Feinde mit Leichtigkeit durchbrechen. Der hohe Schadensausstoß des Wakizashi ermöglicht es Spielern, Feinde schnell auszuschalten, was ihn zu einer beeindruckenden Waffe sowohl gegen Menschen als auch gegen Kreaturen macht. Allerdings können Bosse aufgrund ihrer erhöhten Gesundheit und Resistenzen mehr Anstrengung erfordern.

Insgesamt ist das Wakizashi-Katana eine mächtige Waffe in Starfield, die über bestimmte Orte und Quests erhalten werden kann. Mit den richtigen Fähigkeiten und Upgrades können Spieler zu tödlichen Nahkämpfern werden und das befriedigende Erlebnis genießen, in einer futuristischen Umgebung ein Katana zu führen.

Quellen:

– Starfields Kampagne ist viel kürzer als Sie denken

– Die Spielewoche: Was es nach Pikmin 4 gibt