Slack integriert KI für eine effiziente Kommunikation am Arbeitsplatz

By

Da Remote- und Hybrid-Arbeitssysteme immer häufiger vorkommen, stehen Unternehmen vor der Herausforderung, ein überwältigendes Volumen an Kommunikation am Arbeitsplatz zu verwalten. Um dieses Problem anzugehen, setzt Slack, eine führende Online-Kollaborationsplattform, auf die Integration künstlicher Intelligenz (KI) in seinen Dienst.

Slack hat laut Statista eine Benutzerbasis von über 20 Millionen und zielt darauf ab, Benutzern einfachere und effizientere Tools zur Verfügung zu stellen, die die Produktivität am Arbeitsplatz steigern. Die KI-Integration bietet die Möglichkeit, Kommunikationskanäle zusammenzufassen, sodass Benutzer die wichtigsten Informationen schneller verstehen können. Diese Funktion ist besonders nützlich für Personen, die im Urlaub oder in einer Pause waren und Nachholbedarf haben.

Darüber hinaus wird die KI von Slack Benutzern auch dabei helfen können, bestimmte Informationen in ihren Nachrichten zu finden. Benutzer können Fragen stellen und der KI-Assistent ruft relevante Daten aus Nachrichten, Kanälen und Dateien ab und erstellt eine praktische Zusammenfassung zum schnellen Nachschlagen.

Die KI-Funktionen befinden sich derzeit in der Pilottestphase und interessierte Kunden können sich auf der Website von Slack zur Teilnahme anmelden. Preisdetails werden kurz vor der offiziellen Einführung bekannt gegeben und Slack ist bestrebt, Feedback von Pilotteilnehmern einzuholen, um die Preisstruktur zu gestalten.

Durch die Integration der KI-Technologie möchte Slack die Kommunikation am Arbeitsplatz optimieren und die Gesamtproduktivität verbessern. Dieser Schritt steht im Einklang mit dem zunehmenden Trend der KI-Integration in verschiedenen Branchen, da Unternehmen die Vorteile der Nutzung von KI zur Verbesserung ihrer Abläufe erkennen.

Insgesamt verspricht die KI-Integration von Slack, dass Benutzer den Überblick über die Kommunikation behalten, wichtige Informationen schnell finden und letztendlich ihre Effizienz am Arbeitsplatz maximieren können.

Quellen:

– Statista (Benutzerbasisstatistik)