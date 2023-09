Die Monetary Authority of Singapore vergibt Lizenz an AsiaNext, eine Börse für digitale Vermögenswerte

By

Die Monetary Authority of Singapore (MAS) hat eine Lizenz an AsiaNext vergeben, ein Joint Venture für den Austausch digitaler Vermögenswerte, das von der Schweizer SIX Group gegründet wurde. AsiaNext wurde der Status eines anerkannten Marktbetreibers (RMO) verliehen, der es ihm ermöglicht, einen organisierten Markt für Wertpapiere und kollektive Kapitalanlagen zu betreiben. Darüber hinaus erhielt das Unternehmen im Juni eine grundsätzliche Genehmigung für eine Capital Markets Services (CMS)-Lizenz.

Chong Kok Kee, CEO von AsiaNext, betrachtet diese Anerkennung durch MAS als positive Entwicklung für die Branche. Er glaubt, dass verantwortungsbewusste Unternehmen nun darauf hinarbeiten können, dass digitale Assets in einem sicheren Ökosystem allgemein verbreitet werden.

AsiaNext wurde 2021 gegründet und ist ein Joint Venture zwischen SIX Group und SBI Digital Asset Holdings, einer Tochtergesellschaft des in Tokio ansässigen Finanzunternehmens SBI Group. Diese Börse für digitale Vermögenswerte richtet sich speziell an institutionelle Kunden und zielt darauf ab, Dienstleistungen für Banken, Family Offices, Vermögensverwalter, Broker-Dealer, Prime Broker, Hedgefonds und Market Maker bereitzustellen. Mit den RMO- und CMS-Lizenzen wird AsiaNext integrierte Listungs-, Handels- und Nachhandelsdienste für digitale Vermögenswerte anbieten.

Die Entscheidung, den Hauptsitz von AsiaNext in Singapur zu errichten, ist auf das günstige regulatorische Umfeld des Landes für Fintech-Unternehmen zurückzuführen. Singapurs Engagement für die Förderung von Innovationen und seine Anerkennung als globale Drehscheibe für den Handel mit digitalen Vermögenswerten waren entscheidende Faktoren für die Entscheidung des CEO von SBI Digital Asset Holdings, Fernando Luis Vázquez Cao.

Diese jüngste Lizenz, die MAS AsiaNext erteilt hat, ist ein Beweis für die anhaltende Unterstützung Singapurs für die Entwicklung und das Wachstum der Digital-Asset-Branche. Es positioniert Singapur als attraktives Ziel für Fintech-Unternehmen, die in einem regulierten und zukunftsorientierten Umfeld tätig sein möchten.

Definitionen:

– Monetary Authority of Singapore (MAS): Singapurs Zentralbank und Finanzaufsichtsbehörde.

– Anerkannter Marktbetreiber (RMO): Eine von der MAS erteilte Lizenz zum Betrieb eines organisierten Marktes für Wertpapiere und kollektive Kapitalanlagen.

– Capital Markets Services (CMS)-Lizenz: Eine von der MAS erteilte Lizenz zur Bereitstellung verschiedener regulierter Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Wertpapier- und Derivatehandel.

Quellen: MAS, AsiaNext-CEO Chong Kok Kee, SBI Digital Asset Holdings CEO Fernando Luis Vázquez Cao.