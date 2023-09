Nintendo teilt Videobotschaft von der ehemaligen Stimme von Mario und dem Schöpfer

By

Nintendo hat eine Videobotschaft mit Charles Martinet, der ehemaligen Stimme von Mario, und Shigeru Miyamoto, dem Schöpfer von Mario, veröffentlicht. Obwohl die Nachricht keine neuen Informationen über den Synchronsprecher des legendären Klempners oder Einzelheiten zu Martinets Rolle als Mario-Botschafter enthält, zeigt sie doch Martinets Begeisterung und Leidenschaft sowohl für die Fans als auch für seine neue Position.

In der Videobotschaft dankt Miyamoto Martinet für seine Arbeit und sein Engagement in der Serie und würdigt ihre lange gemeinsame Reise seit Martinets erster Sprechrolle in Super Mario 64. Interessanterweise verrät Miyamoto, dass Martinet ihn früher „Papa“ nannte, wenn sie es taten treffen.

Während Martinets neue Rolle noch nicht bekannt gegeben wird, deutet er an, weltweit zu reisen, um Fans zu treffen. Dies bedeutet, dass er in absehbarer Zukunft wahrscheinlich auf Kongressen auftreten wird.

Was die neue Stimme von Mario, Luigi, Wario und Waluigi angeht, müssen Fans bis zur Veröffentlichung von Super Mario Bros. Wonder im Oktober warten, um es herauszufinden.

