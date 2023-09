Das Geheimnis des Mario-Botschafters: Charles Martinets neue Rolle

By

Überraschenderweise wird der legendäre Synchronsprecher Charles Martinet Mario in zukünftigen Nintendo-Spielen nicht mehr verkörpern. Stattdessen wird er die Rolle eines „Mario-Botschafters“ übernehmen. Diese Ankündigung machte die Fans verwirrt und neugierig, was diese neue Position mit sich bringt und warum Martinet nicht mehr die Stimme des beliebten italienisch-amerikanischen Klempners spricht.

Um diese Fragen zu beantworten, haben Nintendo und Martinet ein süßes Video veröffentlicht, in dem sie über ihre gemeinsame Vergangenheit und ihre Freundschaft sprechen. Während das Video persönliche Anekdoten und Erinnerungen enthält, versucht es auch, Licht auf die Rolle eines „Mario-Botschafters“ zu werfen. Die Erklärung bleibt jedoch vage.

Im Video lobt Game Director Shigeru Miyamoto Martinet für seinen Einsatz, durch seine Darstellung von Mario Freude zu verbreiten und den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Miyamoto erklärt, dass Martinet weiterhin die Welt bereisen, Fans treffen, bei Veranstaltungen die bekannten Stimmen spielen, Autogramme geben und mit der Community interagieren wird. Dennoch verrät das Video nicht, wer Mario in zukünftigen Spielen sprechen wird oder warum Martinet nach fast 30 Jahren nicht mehr in der Rolle ist.

Obwohl die Einzelheiten von Martinets neuer Rolle als „Mario-Botschafter“ unklar bleiben, ist es offensichtlich, dass Nintendo seine ikonische Darstellung des Charakters schätzt. Das Unternehmen möchte die Magie, die Martinet in die Rolle einbringt, beibehalten, auch wenn er in zukünftigen Mario-Spielen nicht besetzt wird.

Während die Fans sehnsüchtig auf die Veröffentlichung von Super Mario Bros. Wonder am 20. Oktober warten, fragen sie sich, wer nun Mario sprechen wird und was das für die Zukunft des Franchise bedeutet. Der Oktober wird für Mario-Fans ein Monat der Nostalgie und Neuerfindung sein, da das Spiel mit einem neuen Synchronsprecher eine neue Gameplay-Richtung einschlägt.

