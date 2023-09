Woche der digitalen Konnektivität und des Bewusstseins für Lebensadern: Sprach- und Breitbanddienste für alle zugänglich machen

By

In der heutigen vernetzten Welt ist der Zugang zu Sprach- und Breitbanddiensten nicht nur eine Annehmlichkeit, sondern eine Notwendigkeit. Es stellt eine Lebensader für Nothilfe dar, ermöglicht die Kommunikation mit Regierungsdiensten, verbindet Einzelpersonen mit Gemeinschaftsressourcen und hält Freunde und Familie in Verbindung. Allerdings kann sich nicht jeder die Kosten für diese lebenswichtigen Dienste leisten, und viele Haushalte in den Vereinigten Staaten sind weiterhin nicht angeschlossen.

Die Federal Communications Commission (FCC) und die Michigan Public Service Commission (MPSC) sind sich der Bedeutung des Sprach- und Breitbandzugangs für einkommensschwache Personen und Veteranen bewusst und haben zusammengearbeitet, um diese Dienste erschwinglicher zu machen. Über das Lifeline Assistance-Programm und das Affordable Connectivity Program können berechtigte Verbraucher einen Rabatt auf ihre monatlichen Gebühren für Sprach- und Breitbanddienste erhalten.

Die Lifeline- und Affordable Connectivity-Programme bieten berechtigten Verbrauchern mit niedrigem Einkommen, einschließlich denjenigen, die am Veterans Pension Program teilnehmen, einen monatlichen Rechnungsrabatt. Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihren Lifeline-Rabatt auf Sprache, Breitband oder ein Sprach-Breitband-Paket anzuwenden, während der ACP-Rabatt speziell für Breitbanddienste gilt.

Darüber hinaus hat die FCC erweiterte Verbindungs- und Lifeline-Programme für Stammesgebiete eingerichtet und damit den besonderen Bedürfnissen der Menschen in diesen Gebieten Rechnung getragen. Die Berechtigungsregeln für das Lifeline-Programm wurden ebenfalls aktualisiert, um eine doppelte Unterstützung zu verhindern und sicherzustellen, dass nur diejenigen diese lebenswichtige Unterstützung erhalten, die sie wirklich benötigen.

Die von Gouverneurin Gretchen Whitmer ausgerufene Woche zur Sensibilisierung für digitale Konnektivität und Lebensadern zielt darauf ab, das Bewusstsein für die Verfügbarkeit dieser Programme zu schärfen und berechtigte Bürger zu ermutigen, sich anzumelden. Verschiedene Organisationen, Regierungsbehörden, Branchenführer und Verbraucherschützer schließen sich zusammen, um die Bewohner über staatliche und bundesstaatliche Programme für Sprach- und Breitbandkonnektivität aufzuklären.

Kein Bürger sollte auf Telefon- oder Breitbanddienste verzichten müssen, nur weil er es sich nicht leisten kann. Durch die Förderung von Lifeline und dem Affordable Connectivity Program können wir sicherstellen, dass alle US-Bürger Zugang zu erschwinglichen Sprach- und Breitbanddiensten haben.

