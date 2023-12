Zusammenfassung: Die NASA gibt Menschen auf der ganzen Welt die Möglichkeit, ihre Namen auf eine Mission zum Jupitermond Europa zu schicken. Die Europa-Clipper-Mission, bekannt als „Message in a Bottle“-Kampagne, ermöglicht es Einzelpersonen, symbolisch an Bord einer Raumsonde dabei zu sein, die Milliarden von Kilometern zu einem der faszinierendsten Ziele im Sonnensystem reist. Da die Frist für die Einreichung von Namen näher rückt, wurden bereits fast 2 Millionen Namen eingereicht. Diese Namen werden mithilfe von Präzisionstechnologie in einen Silizium-Mikrochip eingraviert und begleiten ein Gedicht der US-amerikanischen Dichterin Ada Limón. So entsteht eine symbolische Flaschenpost, die in den Weltraum geschickt wird.

Titel: Die Geheimnisse Europas entschlüsseln: Das Webb-Teleskop entdeckt Kohlendioxid auf dem Jupitermond

Zusammenfassung: Die Entdeckung von Kohlendioxid auf dem Jupitermond Europa durch das James Webb-Weltraumteleskop markiert einen bedeutenden Meilenstein in unserem Verständnis der Umgebung des Mondes und seines Potenzials, Leben zu ermöglichen. Das Vorhandensein von Kohlendioxid, das aus dem unterirdischen Ozean Europas stammt, weist auf eine chemische Vielfalt hin, die Leben begünstigen könnte. Diese durch hochauflösende Spektrenanalyse gewonnene Erkenntnis erweitert unser Wissen über Europa weiter und ebnet den Weg für zukünftige Erkundungen. Obwohl bei den Beobachtungen keine Hinweise auf Wasserdampffahnen entdeckt wurden, bleiben die Wissenschaftler offen für die Möglichkeit einer Variabilität dieser Phänomene. Die Entdeckung von Kohlendioxid auf Europa durch das Webb-Teleskop eröffnet neue Möglichkeiten zum Verständnis dieses rätselhaften Mondes und seiner potenziellen Bewohnbarkeit.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Titel: Die NASA lädt die Öffentlichkeit ein, ihre Namen an den Jupitermond Europa zu senden