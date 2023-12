Arktische Robben gedeihen mit komplexen Nasengängen

By

Arktische Robben haben eine bemerkenswerte Anpassung an ihren kalten Lebensraum, die ihnen hilft, warm zu bleiben und Feuchtigkeit zu speichern: komplexe Nasengänge. Laut einer kürzlich im Biophysical Journal veröffentlichten Studie ermöglicht die gewundene Struktur dieser Nasengänge den Robben in der Arktis, beim Ein- und Ausatmen Wärme und Feuchtigkeit effizient zu speichern.

Forscher der norwegischen Universität für Wissenschaft und Technologie beobachteten, dass arktische Robben durch nasalen Wärmeaustausch weniger Wärme verlieren als Robbenarten in milderen Umgebungen. Dieser evolutionäre Vorteil ist in der Arktis von entscheidender Bedeutung, wo Wärmeverlust zu einer Energiedissipation führt, die durch Nahrung wieder aufgefüllt werden muss.

Zusätzlich zur Wärmespeicherung ergab die Studie, dass arktische Robben beim Ein- und Ausatmen erstaunliche 94 % des Wassers zurückhalten. Dies bedeutet, dass der größte Teil des beim Einatmen der Luft zugeführten Wassers beim Ausatmen wieder zurückgewonnen wird, sodass die Robben auch bei kalten und trockenen Bedingungen hydriert bleiben.

Die komplexen Knochen, sogenannte Maxilloturbinate, in den Nasenhöhlen arktischer Robben spielen eine entscheidende Rolle bei der Minimierung von Wärme- und Feuchtigkeitsverlusten. Diese knöchernen Regale sind mit einer stark vaskularisierten Schicht aus Schleimhautgewebe bedeckt, die die eingeatmete Luft erwärmt und befeuchtet und so den Wärme- und Feuchtigkeitsverlust beim Ausatmen verringert.

Die Forscher verglichen die Nasenhöhlen arktischer Robben und einer subtropischen Art, der Mittelmeer-Mönchsrobbe. Mittels Computertomographie erstellten sie 3D-Modelle ihrer Nasenhöhlen und analysierten deren Fähigkeit, die Luft beim Einatmen zu erwärmen und zu befeuchten sowie den Wärme- und Feuchtigkeitsverlust beim Ausatmen zu reduzieren.

Die Studie ergab, dass die komplexe und dichte Nasenhöhlenstruktur arktischer Robben ihre Effizienz bei der Speicherung von Wärme und Feuchtigkeit im Vergleich zu subtropischen Robben steigert. Der vergrößerte Umfang der Maxilloturbinate der Arktisrobbe wurde als Schlüsselfaktor für die Begrenzung der Energiedissipation bei niedrigen Umgebungstemperaturen identifiziert.

Diese Studie eröffnet Möglichkeiten für zukünftige Forschungen zu den Nasenstrukturen anderer Arten und den potenziellen evolutionären Vorteilen, die sie in verschiedenen Umgebungen bieten. Die Erkenntnisse könnten auch in die Entwicklung effizienterer Wärmetauscher und Lüftungssysteme in technischen Anwendungen, wie etwa Klimaanlagen, einfließen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass arktische Robben eine einzigartige Anpassung in Form komplexer Nasengänge entwickelt haben, die es ihnen ermöglichen, in extrem kalten und trockenen Umgebungen zu gedeihen. Diese Forschung beleuchtet die bemerkenswerten Strategien, die Tiere anwenden, um mit ihren Lebensräumen zurechtzukommen, und bietet Erkenntnisse für zukünftige technologische Fortschritte.