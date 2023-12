Quantenschaltmechanismus im Lichtsammelkomplex II (LHCII) enthüllt

By

Neue Forschungen haben Licht auf den Quantenschaltmechanismus im Lichtsammelkomplex II (LHCII) geworfen, einem entscheidenden Bestandteil der Photosynthese in Pflanzen. Diese bahnbrechende Entdeckung, die durch fortschrittliche Kryo-Elektronenmikroskopie (Kryo-EM) und theoretische Berechnungen erzielt wurde, bestätigt die dynamische Rolle von LHCII bei der Regulierung der Energieübertragung.

Die Photosynthese, der Prozess, bei dem Pflanzen Kohlendioxid mithilfe von Sonnenlicht in organische Verbindungen umwandeln, hängt von der effizienten Funktion von LHCII ab. Dieser Komplex besteht aus Pigmentmolekülen, die an Proteine ​​gebunden sind, und erfüllt zwei Hauptfunktionen: die Ableitung überschüssiger Energie als Wärme unter intensivem Licht durch nichtphotochemische Löschung und die effiziente Übertragung von Licht zum Reaktionszentrum bei schwachem Licht.

Jüngste biotechnologische Studien haben gezeigt, dass die Beschleunigung des Wechsels zwischen diesen Funktionen die Effizienz der Photosynthese erheblich steigern kann, was zu erheblichen Ertragssteigerungen bei Nutzpflanzen wie Sojabohnen führt. Die genauen Strukturveränderungen auf atomarer Ebene, die diese Regulierung in LHCII auslösen, sind jedoch unbekannt.

Um dieses Problem anzugehen, verwendeten Forscher des Instituts für Physik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Zusammenarbeit mit der Gruppe um Prof. Gao Jiali vom Shenzhen Bay Laboratory einen neuartigen Ansatz. Sie kombinierten Kryo-EM-Studien der dynamischen Strukturen von LHCII mit atomarer Auflösung mit Berechnungen der Multistate Density Functional Theory (MSDFT) des Energietransfers zwischen Pigmentmolekülen.

Durch die Analyse einer Reihe von Kryo-EM-Strukturen beobachteten die Forscher, dass die Ansäuerung eine Konformationsänderung in LHCII hervorrief. Diese Änderung veränderte den Abstand zwischen den Pigmenten, insbesondere zwischen Lutein1 (Lut1) und Chlorophyll612 (Chl612), was zu einer Fluoreszenzlöschung führte. Die Studie ergab, dass die Konformationsänderung von LHCII in Kombination mit dem seitlichen Druck auf den Komplex eine entscheidende Rolle beim nicht-photochemischen Löschen (NPQ) spielt.

Die Forscher verwendeten MSDFT-Berechnungen zusammen mit transienten Fluoreszenzexperimenten, um den Quantenschaltmechanismus von LHCII zu identifizieren. Sie stellten fest, dass der Abstand zwischen Lut1 und Chl612 als Schlüsselfaktor für die Regulierung des Energieübertragungskanals dient. Eine geringfügige Änderung dieses kritischen Abstands ermöglicht ein reversibles Umschalten zwischen Lichtgewinnung und überschüssiger Energiedissipation. Dieser Mechanismus ermöglicht eine schnelle Anpassung an Änderungen der Lichtintensität und sorgt so für eine effiziente Photosynthese und einen effizienten Lichtschutz.

Diese Ergebnisse bestätigen die früheren theoretischen Vorhersagen und Molekulardynamiksimulationen, wonach LHCII eine allosterisch regulierte molekulare Maschine ist. Die Forschung trägt zu einem tieferen Verständnis der grundlegenden Prozesse bei, die der Photosynthese zugrunde liegen, und könnte den Weg für zukünftige Fortschritte bei der Steigerung des Ernteertrags und der Verbesserung der Energiegewinnung in künstlichen Photosynthesesystemen ebnen.

Diese Studie wurde von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, der National Natural Science Foundation of China und der Shenzhen Municipal Science and Technology Innovation Commission unterstützt.