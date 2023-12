Neue SuperGrape wird zur Bekämpfung von Mehltau in Trauben entwickelt

By

Wissenschaftler der University of Minnesota machen bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung einer neuen Rebsorte, die die Weinindustrie durch die Bekämpfung von Mehltau revolutionieren könnte. Echter Mehltau ist ein häufiges Problem für Weinbauern, insbesondere in feuchten Gebieten mit niedrigeren Temperaturen, und erfordert zur Bekämpfung häufig übermäßiges Sprühen von Pestiziden.

Im Rahmen des Projekts mit dem Namen VitisGen züchten Forscher nun zum dritten Mal eine „Supertraube“, die gegen Mehltau resistent ist und so den Bedarf an Pestiziden verringert. Ziel ist es, bestehende Rebsorten wie Chardonnay so zu züchten, dass sie resistent gegen Mehltau sind, ohne ihre wesentlichen Eigenschaften zu verändern.

Das Mehltauproblem geht auf einen in Nordamerika beheimateten Pilz zurück, und während einige einheimische Traubenarten eine Resistenz entwickelt haben, ist dies bei der häufig verwendeten Vitis vinifera nicht der Fall. Dies hat Auswirkungen auf beliebte Weinsorten wie Chardonnay, Riesling, Cabernet Sauvignon und Sauvignon Blanc.

Um die SuperGrape zu entwickeln, nutzen Wissenschaftler Gen-Editing-Technologie, um die für die Mehltauresistenz verantwortlichen Gene zu extrahieren und sie in andere Weinreben einzubauen, um sie gegen Mehltau zu testen. Die gesammelten Daten ermöglichen die Identifizierung günstiger Eigenschaften, die möglicherweise zur Entstehung einer superresistenten Traube führen könnten.

Über den Echten Mehltau hinaus stellen sich die Forscher eine Zukunft vor, in der Weinreben auch gegen andere Krankheiten immun sein könnten. Durch das Verständnis der Biologie dieser Gene und ihrer Funktionen können Züchter möglicherweise eine Weinrebe entwickeln, die gegen verschiedene Krankheiten resistent ist.

Diese Forschung zeigt nicht nur das Engagement für Nachhaltigkeit in der Weinindustrie, sondern hat auch Auswirkungen auf andere Kulturen, die anfällig für Mehltau sind. Darüber hinaus arbeiten Wissenschaftler am Jet Propulsion Laboratory der NASA auch daran, Weinrebeninfektionen vor den Symptomen mithilfe luftgestützter Bildgebungsinstrumente zu erkennen, was die Bemühungen zum Schutz der Weinlese weiter unterstreicht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklung einer gegen Echten Mehltau resistenten SuperGrape für Weinbauern von entscheidender Bedeutung sein könnte, da sie den Bedarf an potenziell schädlichen Pestiziden verringert und die Qualität beliebter Weine sicherstellt.