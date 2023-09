Ankers 622 MagGo Power Bank bietet kabelloses Laden zu einem tollen Preis

Suchen Sie nach einer kabellosen Lade-Powerbank für Ihr iPhone? Die Magnetbatterie 622 MagGo von Anker ist derzeit für nur 39.99 US-Dollar im Angebot, 30 US-Dollar weniger als der Originalpreis. Diese tragbare Powerbank hat eine Kapazität von 5,000 mAh und kann ein kompatibles iPhone mit 7.5 W kabellos mit Strom versorgen. Obwohl es möglicherweise nicht so schnell ist wie der offizielle MagSafe-Akku von Apple, bietet es eine viel günstigere Option. Der MagGo verfügt außerdem über einen klappbaren Ständer, der sogar ein iPhone der Max-Größe aufnehmen kann, und kann im aufgestellten Zustand auch als kabelloses Ladepad dienen. Anker bietet auch eine einfachere Version, den 621 MagGo, für 29.99 $ an, die keinen Ständer enthält.

Neben der Powerbank gibt es noch weitere Angebote. Das Lego Super Mario Question Mark Block-Bauset ist für 159.99 $ erhältlich, 40 $ weniger als der Originalpreis. Dieses Set enthält vier erweiterbare Mini-Dioramen, die ikonische Levels aus dem Videospiel Super Mario 64 darstellen. Das Set ist auch mit den elektronischen Mario-Figuren von Lego kompatibel und ermöglicht so interaktives Spielen.

Apples 16-Zoll MacBook Pro mit dem M1 Max-Prozessor aus dem Jahr 2021 ist bei B&H Photo für 2,799 US-Dollar erhältlich, was einer Ersparnis von 1,500 US-Dollar entspricht. Dieser Laptop ist mit 64 GB RAM, einer 2 TB SSD und einem Bildschirm mit einer Auflösung von 3456 x 2234 ausgestattet. Es ist ein leistungsstarkes Gerät für kreative Arbeitsabläufe und verfügt über MagSafe-Aufladung, einen HDMI-Anschluss und einen SD-Kartensteckplatz.

Zu den weiteren Angeboten gehören die Hardcover-Sammleredition von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – The Complete Official Guide für 25.64 $, der PowerA MOGA Play and Charge Gaming Clip für Xbox-Controller für 7.99 $ und die iPhone 14 Plus-Lederhülle von Apple in Waldgrün für 10.53 $ , die kabelgebundene Gaming-Maus Logitech G502

