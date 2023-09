Der Kampf der Smartphone-Giganten: Samsungs Vorstoß mit faltbaren Telefonen

By

Laut Counterpoint Research sind Samsung und Apple die dominierenden Akteure auf dem globalen Smartphone-Markt, wobei Samsung in Bezug auf den Marktanteil leicht vor Apple liegt. Um seine Marktposition weiter zu etablieren, richtet Samsung seinen Fokus auf faltbare Smartphones.

Auf der jüngsten „Unpacked“-Veranstaltung in Südkorea stellte Samsung sein neues Galaxy Z Fold 5 und Galaxy Z Flip 5 vor. Diese Geräte zeigen Samsungs Engagement für faltbare Technologie und repräsentieren die Zukunft der Smartphones. Dieser Schritt von Samsung ist erfrischend, da er etwas Neues und Anderes auf den Smartphone-Markt bringt, der bisher von rechteckigen Geräten mit schrittweisen Verbesserungen bei Prozessorgeschwindigkeit und Kameraqualität dominiert wird.

Die größte Herausforderung für Samsung besteht darin, iPhone-Nutzer zu gewinnen und sie davon zu überzeugen, auf faltbare Android-Telefone umzusteigen. Apple hat ein starkes Ökosystem aus exklusiven Apps, Zubehör und Abonnementdiensten geschaffen, das es den Benutzern schwer macht, das Unternehmen zu verlassen. Eine beliebte Lock-in-App für Apple ist iMessage, die das Teilen von Bildern und Videos in hoher Qualität ermöglicht. Android-Benutzer hingegen stoßen beim Versenden von Bildern und Videos per SMS an iOS-Benutzer auf Einschränkungen.

Auch wenn die faltbaren Telefone von Samsung diesen Aspekt möglicherweise nicht ändern können, können sie Benutzer ansprechen, die sich weniger für das Apple-Ökosystem interessieren, und sie zum Umstieg ermutigen. Samsung hat sogar Werbeanzeigen geschaltet, die iPhone-Nutzer dazu ermutigen sollen, auf ihre faltbaren Geräte umzusteigen.

Allerdings könnte Apple Samsungs Pläne durch die Veröffentlichung eines eigenen faltbaren Geräts durchkreuzen. Obwohl es keine offizielle Bestätigung gibt, deuten Gerüchte darauf hin, dass Apple über ein faltbares iPad nachdenkt. Apple hat eine lange Tradition darin, den Markt zu beobachten und zum richtigen Zeitpunkt Maßnahmen zu ergreifen.

Der Markt für faltbare Telefone ist im Vergleich zum gesamten Smartphone-Markt noch relativ klein, aber mit Samsung als Vorreiter liegt der Schlüssel darin, iPhone-Benutzer zum Umstieg zu bewegen. Es bleibt abzuwarten, ob Samsungs faltbare Telefone den Markt aufmischen und eine neue Welle von Smartphone-Nutzern anlocken können.

