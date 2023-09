Samsung kündigt One UI Watch 5-Update für Galaxy Watches an

Samsung hat kürzlich das One UI Watch 5-Update vorgestellt, das zahlreiche Änderungen und Verbesserungen an seiner Galaxy Watches-Reihe mit sich bringt. Während die Benutzeroberfläche und das Design größtenteils unverändert geblieben sind, konzentriert sich dieses Update auf die Verbesserung des gesamten Benutzererlebnisses durch die Einführung interner Änderungen. Das Unternehmen hat das One UI Watch 5-Update nach und nach auf älteren Smartwatches eingeführt und hat nun auch Nutzer der Galaxy Watch 5 und Watch 5 Pro in Indien erreicht.

Derzeit ist das Update für die GPS-Variante der Galaxy Watch 5 verfügbar, wobei die LTE-Variante das Update voraussichtlich in naher Zukunft erhalten wird. Benutzer können das Update über die Galaxy Wearable-App mit der Firmware-Version R9xxXXU1BWH5 herunterladen.

Eines der bemerkenswerten Merkmale des One UI Watch 5-Updates ist, dass es auf Wear OS 4 basiert. Dieses Update ist mit einer Downloadgröße von etwa 1.77 GB relativ umfangreich. Darüber hinaus enthält es den Sicherheitspatch vom Juli 2023 und führt neue Funktionen wie ein aktualisiertes Layout für Zifferblätter und einen kartenbasierten Hintergrund für Benachrichtigungen ein.

Das von Samsung auf seiner offiziellen Website bereitgestellte Änderungsprotokoll enthüllt eine Reihe von Verbesserungen, die im Update enthalten sind. Zu diesen Verbesserungen gehören ein neues vertikales Layout zur einfacheren Auswahl von Zifferblättern und Kacheln, eine Akkukachel zur Überwachung des Akkuladestands der Uhr, des Telefons und der Galaxy Buds sowie eine verbesserte Buds-Controllerkachel mit 360-Grad-Audiosteuerung.

Darüber hinaus bringt das Update Verbesserungen für Samsung Health mit sich, wie z. B. verbessertes Schlaf-Coaching, automatische Aufzeichnung von Radfahrtrainings und personalisierte Herzfrequenzzonen während Lauftrainings. Außerdem werden Funktionen wie Sicherungs- und Wiederherstellungsoptionen, zusätzliche Anrufsteuerungen über die Uhr und die Möglichkeit eingeführt, auf Kamerasteuerungen auf der Uhr zuzugreifen, wenn das Galaxy Z Flip5 oder Fold5 im Flex-Modus oder Tent-Modus verwendet wird. Zu den weiteren Änderungen, die das Update bietet, gehören die Möglichkeit, Text per Spracheingabe zu diktieren, Benachrichtigungen von Bixby mit Kopfhörer-Konnektivität vorzulesen, Unterstützung mehrerer Timer, Gerätepflege zur Überwachung des Batterie- und Speicherstatus, universelle Gesten für berührungslose Steuerung und die Hinzufügung von Samsung Pay Besonderheit.

Insgesamt bringt das One UI Watch 5-Update zahlreiche Verbesserungen und neue Funktionen mit sich, um das Gesamterlebnis bei der Verwendung von Galaxy Watches zu verbessern. Benutzer können mit Verbesserungen in verschiedenen Bereichen rechnen, z. B. bei der Auswahl des Zifferblatts und der Kacheln, der Gesundheitsüberwachung, den Datensicherungs- und -wiederherstellungsoptionen, der Anrufsteuerung und der allgemeinen Gerätesicherheit.

Definitionen:

– One UI: Samsungs benutzerdefinierte Benutzeroberfläche für seine Mobilgeräte.

– Wear OS: Von Google entwickeltes Betriebssystem für Smartwatches.

– Galaxy Watches: Eine Reihe von Smartwatches, die von Samsung entwickelt wurden.

Quellen:

– Offizielle Samsung-Website.