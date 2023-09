Samsung veröffentlicht One UI 6.0 Beta für das Galaxy A34

By

Samsung hat kürzlich die mit Spannung erwartete Betaversion von One UI 6.0 für sein Galaxy A34-Smartphone in Großbritannien gestartet. Diese Betaversion mit der Bezeichnung A346BXXU4ZWI1 wiegt etwa 2 GB und wird mit dem neuesten Betriebssystem Android 14 geliefert.

Während das Betaprogramm im Vereinigten Königreich begonnen hat, wird erwartet, dass es bald auf andere Länder wie China, Indien, Korea, Deutschland und Polen ausgeweitet wird. Dies bedeutet, dass Benutzer des Galaxy A34 in diesen Regionen auch damit rechnen können, die neuen Funktionen und Verbesserungen zu testen, die mit One UI 6.0 eingeführt wurden.

Um am Betaprogramm teilnehmen zu können, müssen Galaxy A34-Besitzer zunächst die Samsung Members-App auf ihren Geräten installieren. Von dort aus können sie sich ganz einfach für das Betaprogramm bewerben und warten, bis das Update im Abschnitt „Software-Update“ in den Einstellungen ihres Geräts verfügbar ist.

Das Betaprogramm für Galaxy A34 One UI 6.0 folgt den erfolgreichen Betaprogrammen für die Galaxy S23-Serie und das Galaxy A54. Samsung ist dafür bekannt, seine Benutzer aktiv in den Test- und Verbesserungsprozess einzubinden und so ein stabileres und verfeinertes Softwareerlebnis für seine Kunden zu gewährleisten.

Mit One UI 6.0 möchte Samsung das Benutzererlebnis insgesamt verbessern, indem neue Funktionen eingeführt, Leistung und Sicherheit verbessert und die Benutzeroberfläche optimiert werden. Als großes Update zum vorherigen One UI 5.5 wird erwartet, dass es erhebliche Verbesserungen und ein frisches Aussehen für das Galaxy A34 bringt.

Quellen:

– Quelle (hier Quellennamen/Website einfügen)

– Via (hier Quellennamen/Website einfügen)