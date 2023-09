Apple arbeitet mit Samsung für OLED-Panels der iPhone 15-Serie zusammen

Jüngsten Berichten zufolge wird Apple bei der Bereitstellung der meisten OLED-Panels für die kommende iPhone 15-Serie auf Samsung vertrauen. Diese Entscheidung fiel, nachdem die OLED-Panels von BOE den Qualitätskontrolltest von Apple nicht bestanden hatten, was das amerikanische Unternehmen dazu veranlasste, sich an seinen koreanischen Partner zu wenden.

Ursprünglich sollten LG und Samsung LTPO-OLED-Displays für das iPhone 15 Pro und 15 Pro Max liefern, während BOE Panels für LTPS-OLED-Bildschirme für das iPhone 15 und iPhone 15 Plus liefern sollte. Allerdings stellte Apple fest, dass die Produkte von BOE nicht ihren Anforderungen entsprachen, was sie dazu veranlasste, ihre Bestellungen in letzter Minute neu zuzuteilen. Den Gerüchten zufolge hatte BOE Probleme mit den Lochungen für Face ID, was zu Apples Entscheidung führte, Bestellungen neu zuzuteilen.

Wenn es BOE gelingt, diese Probleme bis zum Ende zu lösen, könnten noch einige Bestellungen für Einheiten eingehen, die im Jahr 2024 hergestellt werden sollen. Es bleibt jedoch unklar, ob BOE in der Lage sein wird, die Standards von Apple zu erfüllen.

Apple wird heute um 15 Uhr PDT die iPhone 10-Geräte vorstellen und es wird einen Livestream für die Zuschauer geben. Folgendes können wir von den Standard-iPhone 15-Telefonen und den Pro-Varianten erwarten.

Quellen: [Quellenname], [Quellenname]

Definitionen:

– OLED: Organic Light-Emitting Diode, eine Display-Technologie, die lebendige Farben und tiefe Schwarztöne bietet, indem sie Licht direkt von einzelnen Pixeln abgibt.

– LTPO: Polykristallines Niedertemperaturoxid, eine Version der Dünnschichttransistor-Technologie (TFT), die eine verbesserte Energieeffizienz und variable Bildwiederholraten auf Displays ermöglicht.

– LTPS: Niedertemperatur-Polysilizium, ein Halbleitermaterial, das in einigen Anzeigetafeln verwendet wird, um die Bildqualität zu verbessern und den Stromverbrauch zu senken.

– Face ID: Apples Gesichtserkennungstechnologie zur sicheren Authentifizierung auf ihren Geräten.

Quellen: BBC, The Verge