Samsung Galaxy S23 FE: Was Sie von der kommenden Fan Edition erwarten können

Das Samsung Galaxy S23 Fan Edition (FE) soll Ende September auf den Markt kommen und durchgesickerte Bilder haben uns bereits einen ersten Einblick in sein Design und seine Funktionen gegeben. Es wird erwartet, dass das kommende Gerät eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Galaxy S23 aufweist und über ein 6.3-Zoll-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz verfügt. Es wird entweder von einem Snapdragon 8 Gen 1 oder Exynos 2200 SoC angetrieben, zusammen mit 8 GB RAM und Speicheroptionen von 128 GB oder 256 GB.

Die durchgesickerten Bilder, die auf der TENAA-Zertifizierungswebsite aufgetaucht sind, zeigen, dass das Galaxy S23 FE über ein ähnliches Rückkamera-Setup wie das Galaxy S23 verfügt, allerdings mit einer leichten Anpassung bei der Blitzplatzierung. Die Abmessungen des Telefons sollen 158.0 mm x 76.5 mm x 8.2 mm betragen und es wiegt etwa 210 Gramm.

Das Display des Galaxy S23 FE soll angeblich 6.3 Zoll groß sein und eine Auflösung von 2340 x 1080 Pixel haben, was für ein scharfes und klares visuelles Erlebnis sorgt. Es wird außerdem erwartet, dass es eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz bietet, was Benutzern flüssigere Interaktionen und Scrollen ermöglicht.

Was die Leistung angeht, wird das Galaxy S23 FE je nach Region wahrscheinlich entweder mit einem Snapdragon 8 Gen 1-Chipsatz oder einem Exynos 2200 SoC ausgestattet sein. Neben 8 GB RAM soll dieses Gerät schnelles und effizientes Multitasking ermöglichen und ressourcenintensive Anwendungen unterstützen.

Die Speicheroptionen umfassen wahrscheinlich Varianten mit 128 GB und 256 GB, ein erweiterbarer Speicher wurde jedoch nicht angegeben. Für Benutzer, die vorrangig Fotos und Videos aufnehmen, ist die größere Speicherkapazität möglicherweise die bevorzugte Wahl.

Während die durchgesickerten Bilder keine detaillierten Kameraspezifikationen enthalten, deuten Gerüchte darauf hin, dass das Galaxy S23 FE über ein robustes Kamerasystem verfügen wird. Diese Konfiguration kann einen 50-Megapixel-Primärsensor, ein 8-Megapixel-Teleobjektiv und ein 12-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv umfassen. Selfie-Enthusiasten können sich auf eine 10-Megapixel-Frontkamera freuen, die sauber in einem mittig ausgerichteten Lochausschnitt untergebracht ist.

Um eine längere Nutzung zu unterstützen, wird das Galaxy S23 FE voraussichtlich mit einem 4370-mAh-Akku und kabelgebundener 25-W-Schnellladeunterstützung ausgestattet sein.

Was die Software angeht, wird das Gerät wahrscheinlich auf der auf Android 13 basierenden One UI 5.1 laufen und so Zugriff auf die neuesten Softwarefunktionen und -verbesserungen bieten.

Insgesamt verspricht das Samsung Galaxy S23 FE mit seinem beeindruckenden Display, der starken Leistung und den erweiterten Kamerafunktionen eine spannende Ergänzung der Fan Edition-Serie zu werden.

Quellen:

– Toms Führer

– TENAA-Zertifizierungswebsite