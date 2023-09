Gerüchten zufolge soll das Samsung Galaxy A25 5G bald auf den Markt kommen: Was Sie erwartet

By

Gerüchten zufolge könnte der Nachfolger des Samsung Galaxy A24 bald erscheinen. Das kommende Gerät, das Gerüchten zufolge Samsung Galaxy A25 5G heißen soll, wurde jetzt auf der Benchmarking-Website Geekbench gelistet und gibt uns einige Einblicke in seine Spezifikationen.

Der Auflistung zufolge wird das Samsung Galaxy A25 5G voraussichtlich über einen Octa-Core Exynos 1280 SoC gepaart mit bis zu 8 GB RAM verfügen. Gerüchten zufolge soll das Telefon außerdem über eine dreifache Rückkamera und eine Wassertropfenkerbe auf dem Display verfügen.

Aus der Geekbench-Auflistung geht hervor, dass das angebliche Galaxy A25 5G die Modellnummer SM-A256B trägt und mit bis zu 8 GB RAM ausgestattet sein könnte. Es wird erwartet, dass es standardmäßig auf Android 14-basiertem One UI 6.0 läuft. Die Auflistung lässt auch darauf schließen, dass das Gerät über insgesamt sechs mit 2.00 GHz getaktete Kerne und zwei mit 2.40 GHz getaktete Kerne verfügen wird, was vermutlich Teil des Exynos 1280 SoC ist.

Auf der Benchmarking-Website Geekbench erzielte das Samsung Galaxy A25 5G Berichten zufolge 973 Punkte im Single-Core-Test und 2,106 Punkte im Multi-Core-Test. Nähere Angaben zum Gerät sind in der Auflistung leider nicht zu finden.

Was das Design betrifft, deuten geleakte Renderings des Samsung Galaxy A25 5G auf eine schwarze Farbvariante hin. Das Smartphone scheint Ähnlichkeit mit dem Galaxy S23 5G zu haben und verfügt über eine vertikale dreifache Rückfahrkamera, die in drei separaten kreisförmigen Schlitzen in der oberen linken Ecke der Rückseite untergebracht ist. Auf der Vorderseite des Geräts wird voraussichtlich eine Wassertropfenkerbe zu sehen sein.

Die durchgesickerten Renderings deuten auch darauf hin, dass sich beim Samsung Galaxy A25 5G der Einschaltknopf und die Lautstärkewippe auf der rechten Seite befinden, während sich auf der linken Seite wahrscheinlich der SIM-Kartensteckplatz befindet. An der Unterseite verfügt das Telefon über einen USB-Typ-C-Anschluss und einen 3.5-mm-Kopfhöreranschluss. Darüber hinaus könnte das Mobilteil möglicherweise einen seitlich angebrachten Fingerabdrucksensor bieten.

Insgesamt scheint das Samsung Galaxy A25 5G eine spannende Ergänzung der Smartphone-Reihe von Samsung zu sein. Derzeit gibt es keine offizielle Bestätigung von Samsung bezüglich des Startdatums oder der vollständigen Spezifikationen des Geräts. Basierend auf den durchgesickerten Informationen scheint es sich beim Samsung Galaxy A25 5G jedoch um ein vielversprechendes Mittelklasse-Smartphone mit beeindruckender Ausstattung zu handeln.

Quellen: Geekbench, MySmartPrice