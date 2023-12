Neue Finanzierung für britischen Mars Rover zur Steigerung des wissenschaftlichen Potenzials

Ein Team unter der Leitung der University of Aberystwyth im Vereinigten Königreich hat 10 Millionen Pfund erhalten, um russische Komponenten in einem Marsrover zu ersetzen und seine wissenschaftlichen Fähigkeiten zu maximieren. Die Mittel werden für den Bau des Infrarotspektrometers für ExoMars (ISEM) mit dem Namen Enfys verwendet, was auf Walisisch „Regenbogen“ bedeutet. Enfys wird mit dem Panoramakamerasystem des Rovers, PanCam, zusammenarbeiten, das vom gleichen Team am Mullard Space Science Laboratory des University College London entworfen und gebaut wurde.

Enfys wird in der Lage sein, Mineralien mithilfe von Infrarottechnologie zu identifizieren, sodass der Rover nach Proben bohren kann, die von anderen Instrumenten an Bord analysiert werden können. Diese Weiterentwicklung der Fähigkeiten des Rovers wird seine wissenschaftliche Leistungsfähigkeit erheblich steigern und wertvolle Erkenntnisse für die Suche nach Lebenszeichen auf dem Roten Planeten liefern.

„Wir freuen uns, die mit PanCam gewonnenen Erfahrungen auf Enfys anzuwenden und so das wissenschaftliche Potenzial des Rovers zu erweitern“, sagte Professor Andrew Coates vom Mullard Space Science Laboratory am UCL. „Unser Team freut sich darauf, gemeinsame Wissenschaft und Operationen mit Enfys in der herausfordernden Umgebung der Marsoberfläche durchzuführen.“

Dr. Matt Gunn von der Aberystwyth University, der Hauptforscher von Enfys, bedankte sich für die Gelegenheit, die Erkenntnisse aus der Entwicklung und Erprobung von PanCam zu nutzen, um dieses neue Instrument für die Mission zu entwickeln.

Die Investition der britischen Regierung in das Mars-Rover-Projekt über die UK Space Agency beläuft sich mittlerweile auf insgesamt 377 Millionen Pfund. Die jüngste Finanzspritze zielt darauf ab, die Zusammenarbeit innerhalb des britischen Raumfahrtsektors und der britischen Raumfahrtwirtschaft zu stärken und gleichzeitig die erstklassige Raumfahrttechnologie des Landes zu fördern und das Verständnis für das Potenzial des Mars zur Lebenserhaltung zu fördern.

Der Start des Rovers war ursprünglich für September 2022 geplant, aufgrund der Beendigung der Zusammenarbeit mit der russischen Raumfahrtbehörde nach der illegalen Invasion in der Ukraine kam es jedoch zu Verzögerungen. Der in Großbritannien gebaute Rover, der von Airbus in Stevenage gebaut wurde, bleibt ein bahnbrechendes Stück Technologie in der Weltraumforschung.

