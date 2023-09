Jagex entfernt Pay-to-Win-Funktionen aus dem Hero Pass von RuneScape

By

Der RuneScape-Entwickler Jagex hat auf die Gegenreaktion der Spiel-Community reagiert und umstrittene Pay-to-Win-Komponenten aus seinem neu eingeführten Hero Pass entfernt. Der Heldenpass, der als „immer verfügbares Belohnungssystem“ vermarktet wird, erhielt überwiegend negatives Feedback von Spielern, insbesondere hinsichtlich der Möglichkeit, Unterwelt-Embleme und Levels im Pass zu kaufen. Darüber hinaus sorgten auch Änderungen an Content-Buffs und dem Daily-Challenge-System für Unmut bei der Spielerbasis.

Jagex veröffentlichte zunächst ein Update als Reaktion auf das Feedback der Spieler, gab den Fehler jedoch schnell in einem weiteren Update zu und erklärte: „Wir haben es vermasselt.“ Der Entwickler erkennt an, dass die Veröffentlichung des Hero Pass viele Spieler verärgert und frustriert hat und entschuldigt sich für ihre Fehleinschätzung. Jagex erkennt nun die Notwendigkeit an, der Community zuzuhören, über ihre Aktionen nachzudenken und notwendige Änderungen vorzunehmen.

Um die Bedenken auszuräumen, hat Jagex umgehend mehrere dringende Änderungen am Spiel vorgenommen. Die Möglichkeit, Heldenpass-Stufen und Unterwelt-Embleme zu kaufen, wurde sofort entfernt, während Inhalts-Buffs nächste Woche vollständig aus dem Heldenpass entfernt werden. Darüber hinaus sind XP-Buffs nicht mehr im Premier-Belohnungspfad enthalten und für alle Spieler nur noch über das Gameplay erhältlich. Das System der täglichen Herausforderungen wird in den kommenden Wochen wieder eingeführt und die Belohnungen des Heldenpasses werden neu ausbalanciert, um sie leichter zugänglich zu machen.

Jagex möchte durch diese Änderungen das Vertrauen in die Community wiederherstellen und erkennt an, dass die vergangene Woche der Beziehung zwischen Spieler und Entwickler erheblichen Schaden zugefügt hat. Spieler, die mit ihrem Premier Pass-Kauf unzufrieden sind, können eine Rückerstattung beantragen, indem sie sich an den Kundendienst wenden.

Obwohl dieses Update von der Community insgesamt begrüßt wurde, ist sich Jagex bewusst, dass langfristige Änderungen einige Zeit in Anspruch nehmen können. Sie planen, eng mit der Community zusammenzuarbeiten, um das Design des Hero Pass zu überdenken und zu überarbeiten und sicherzustellen, dass die vorgenommenen Änderungen den Erwartungen und Wünschen der Spieler entsprechen.

