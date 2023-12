Verlorene Tomate im Weltraum gefunden: Fehlplatzierung des Astronauten behoben

By

In einer überraschenden Wendung der Ereignisse wurde endlich eine verlorene Tomate, die auf der Internationalen Raumstation (ISS) verirrt war, gefunden. Dieser seltsame Vorfall dreht sich um eine kleine Tomate, die Teil eines Gartenexperiments auf der ISS war. Die Tomate befand sich im Besitz des NASA-Astronauten Frank Rubio, der kürzlich nach einem längeren Aufenthalt im Weltraum zur Erde zurückgekehrt war.

Während des Veg-05-Experiments im März 2023 verlor Rubio in der schwerelosen Umgebung der ISS irgendwie den Überblick über die Rotkehlchen-Tomate. An einem Ort stationiert, an dem alles schweben kann, ist es keine Überraschung, dass selbst scheinbar banale Gegenstände sorgfältig gelagert werden müssen, um zu verhindern, dass sie wegtreiben.

Die NASA hat klargestellt, dass nicht alle auf der ISS angebauten Gemüsesorten zum Verzehr bestimmt sind. Viele werden zur wissenschaftlichen Auswertung zur Erde zurückgeschickt. Rubio sah sich jedoch mit Scherzen von anderen Besatzungsmitgliedern konfrontiert, die ihn scherzhaft beschuldigten, im Weltraum die fehlende Tomate gegessen zu haben. Rubio wies diese Behauptungen zurück und brachte seine Verwirrung zum Ausdruck. Er erklärte, er habe unzählige Stunden damit verbracht, nach der verlorenen Tomate zu suchen, und sei fest davon überzeugt, dass sie irgendwann wieder auftauchen würde.

Zum Glück für Rubio zahlte sich seine Beharrlichkeit aus. Während einer kürzlichen Livestream-Veranstaltung zum 25-jährigen Bestehen der ISS verkündete die NASA-Astronautin Jasmin Moghbeli triumphierend die Entdeckung der Tomate. Obwohl der Zustand der Tomate nicht näher erläutert wurde, kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass sie nach acht Monaten heimlichen Versteckens ziemlich zäh sein würde.

Rubios Beteiligung an der Veg-05-Studie unterstreicht die ehrgeizigen Pläne der NASA, während der Raumfahrt frische Lebensmittel für Astronauten anzubauen. Das Hauptziel dieser Forschung besteht darin, ein nachhaltiges System für die kontinuierliche Lebensmittelproduktion zu etablieren und die Abhängigkeit von Nachschubmissionen zu verringern. Obwohl es während des Wachstumszyklus keimender Samen auf Hürden wie unerwartete Abfälle der Luftfeuchtigkeit stieß, lieferte das Experiment wertvolle Daten über die Widerstandsfähigkeit von Pflanzen im Weltraum.

Dieser Vorfall erinnert an frühere Fälle, in denen Gegenstände im Weltraum verloren gingen, darunter eine Werkzeugtasche, die außerhalb der ISS verloren ging. Es erinnert daran, dass die Weiten des Weltraums selbst mit fortschrittlicher Technologie und gut ausgebildeten Astronauten zu Fehlplatzierungen führen können.

Vielleicht wird die Entdeckung dieser verlorenen Tomate in Zukunft die Kreation eines neuen kosmischen Leckerbissens inspirieren: weltraumgetrocknete Tomaten.

