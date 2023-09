Gerüchte über Nintendo Switch 2: Breath of the Wild-Demo zeigte verbesserte Grafik und Ladezeiten

Gerüchte über Nintendos nächste Konsole, die vorläufig „Switch 2“ genannt wird, kursierten kürzlich. Berichten von Eurogamer und VGC zufolge hatten ausgewählte Entwickler die Gelegenheit, die Konsole während der Gamescom 2023 vorzuführen. Die Demo enthielt eine verbesserte Version von The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Einzelheiten zu den Verbesserungen wurden jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt gegeben.

Aus einem aktuellen Nate the Hate-Podcast sind nun neue gemunkelte Details aufgetaucht. Der Moderator behauptete, dass die Gamescom-Tech-Demo Breath of the Wild mit 4K und 60 Bildern pro Sekunde gezeigt habe, wobei die bemerkenswerte Verbesserung in der Eliminierung der Ladezeiten bestehe. Es ist wichtig klarzustellen, dass diese Gerüchte nicht bedeuten, dass der Starttitel der Switch mit der nächsten Hardware erneut veröffentlicht wird. Vielmehr diente es dazu, die technischen Fortschritte des Nachfolgers zu demonstrieren.

Es gibt auch Behauptungen, dass in der Tech-Demo DLSS 3.5 zum Einsatz kam, Nvidias Echtzeit-KI-Upscaling-Technologie. Es ist jedoch ungewiss, ob die Demo den gesamten Funktionsumfang der Version 3.5 nutzte, beispielsweise die Frame-Generierung. Die Einbeziehung von DLSS ist seit mehreren Jahren Gegenstand von Spekulationen für den Switch-Nachfolger, und die Erwähnung der Version 3.5 ist sicherlich interessant.

Während des Podcast-Gesprächs erwähnte der Moderator, dass März 2024 ein möglicher Termin sei, obwohl unklar war, ob sich dies auf ein Enthüllungs- oder Veröffentlichungsdatum bezog. Frühere Gerüchte zu Beginn dieses Jahres deuteten auf eine Veröffentlichung der Switch 2024 Ende 2 hin.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Gerüchte derzeit von Nintendo nicht offiziell bestätigt werden. Die Angaben basieren auf Quellen und Hörensagen. Wenn diese Spezifikationen korrekt sind, muss außerdem berücksichtigt werden, dass die auf der Gamescom gezeigte Tech-Demo möglicherweise nicht unbedingt die Funktionen der endgültigen Konsole widerspiegelt.

Während diese Gerüchte weiter kursieren, ist es spannend, über die Möglichkeiten einer verbesserten Version von Breath of the Wild auf der „Switch 2“ nachzudenken. Bis Nintendo jedoch offizielle Ankündigungen macht, sind diese Gerüchte mit Vorsicht zu genießen.

