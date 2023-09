RR Donnelley & Sons Company erweitert Digitaldruckkapazitäten mit neuer Single-Pass-Digitaldruckmaschine

RR Donnelley & Sons Company (RRD), ein weltweit führender Anbieter von Marketing-, Verpackungs-, Druck- und Lieferkettenlösungen, hat die Installation des digitalen Single-Pass-Tintenstrahldruckers EFI Nozomi C18000 Plus angekündigt. Dieser Neuzugang wird voraussichtlich im Herbst 2023 in der Verpackungsanlage von RRD in der Nähe von Milwaukee, Wisconsin, in Betrieb gehen. Durch die Installation der Nozomi C18000 Plus-Druckmaschine kann RRD die Markteinführungszeit um 25 % verkürzen, die Farb- und Designoptionen maximieren, und legen Sie Wert auf Nachhaltigkeit bei großformatigen Auflagen verschiedener Bedruckstoffe.

Die Nozomi C18000 Plus-Druckmaschine ermöglicht die Produktion großer Mengen mit Geschwindigkeiten, die drei- bis fünfmal schneller sind als herkömmliche Supergroßformatdrucker. Außerdem beschleunigt es die Einrichtung neuer Aufträge, druckt bis zu sechs Farben und läuft kontinuierlich ohne Unterbrechungen. Diese neue Druckmaschine steht im Einklang mit dem Engagement von RRD, Marken, die Beschilderungen und Displays aus verschiedenen Materialien für den Einzelhandel suchen, qualitativ hochwertige Ergebnisse zu liefern.

In ihrem (Un)Packaging Reality Report 2023 stellte RRD fest, dass Nachhaltigkeit für 90 % der Entscheidungsträger weiterhin ein zentraler Aspekt bei Verpackungs- und Etikettenentscheidungen ist. Daher möchte RRD die Nachhaltigkeitsbemühungen seiner Kunden durch die Installation der Nozomi C18000 Plus-Druckmaschine unterstützen. Die Druckmaschine verwendet nachhaltige UV-LED-Tinten, sorgt für zuverlässigeres Drucken mit weniger Abfall und reduziert den Energieverbrauch im Vergleich zu anderen Digitaldruckmaschinen um das Vierfache.

Lisa Pruett, Präsidentin von Packaging & Labels Solutions bei RRD, brachte das Engagement des Unternehmens für Investitionen in neue Technologien zum Ausdruck, die einen Mehrwert bieten und die Erwartungen der Kunden übertreffen. Durch die Nutzung fortschrittlicher Drucktechnologie bietet die Nozomi C18000 Plus-Druckmaschine Tinten, die beim Biegen oder Falten nicht reißen, eine große Auswahl an Medienoptionen sowie schnelle, genaue und wiederholbare Prozesse. Die UV-LED-Tinten bieten den Kunden von RRD eine große Palette lebendiger Farben und erweitern so die Gestaltungsmöglichkeiten.

Mit der Nozomi C18000 Plus-Druckmaschine kann RRD den Kunden die vollständige Botschaft einer Marke durch Branding und Beschilderung vermitteln, die auf Verpackungen oder In-Store-Displays sichtbar sind. Über den Druck hinaus umfasst das Angebot von RRD Funktionen wie Vor- und Nachdruckbeschichtungen und Inline-Stanzveredelung, die eine maßgeschneiderte und umfassende Lösung für die Design- und Druckanforderungen der Kunden ermöglichen.

Um mehr über die erweiterten Möglichkeiten des Großformatdrucks von RRD zu erfahren, besuchen Sie den Stand des Unternehmens auf der PACK EXPO Las Vegas oder wenden Sie sich an Todd Arnett, Senior Director of Sales Signage & Display, Retail Solutions bei RRD.

Quelle: *Business Wire*