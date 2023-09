LKCMedicine führt weitere Kurse zu KI und digitaler Gesundheit ein

Die Nanyang Technological University Singapore hat angekündigt, weitere Kursinhalte im Zusammenhang mit KI und digitaler Gesundheit in den Lehrplan der Lee Kong Chian School of Medicine aufzunehmen. Ab dem nächsten Jahr wird Digital Health als vertikale Kurse in die fünfjährigen Bachelorstudiengänge „Bachelor of Medicine“ und „Bachelor of Surgery“ integriert. Einige der Kurse, die enthalten sein werden, sind medizinische Datenwissenschaft, Datenanalyse und KI.

Ziel des aktualisierten Lehrplans ist es, den Studierenden eine solide Grundlage für die ethischen und rechtlichen Konsequenzen von KI und Gesundheitsinformatik zu vermitteln. Die Studierenden werden außerdem mit KI und medizinischen Technologien wie Telemedizin, Gesundheits-Apps und Wearables sowie personalisierter Molekularmedizin vertraut gemacht. Ziel ist es, den Studierenden die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln, um in ihrer zukünftigen medizinischen Karriere anspruchsvolle und selbstbewusste Anwender von Technologie zu werden.

Neben neuen Kursinhalten wird die medizinische Fakultät auch mehr technologiegestützte Lerntools einsetzen. Virtuelle Realität (VR) wird zum Unterrichten des kardiorespiratorischen Systems eingesetzt, und E-Simulatoren werden für das Training von Medikamentenverschreibungen und elektronischen Krankenakten (EMR) eingesetzt. Diese Tools werden das Verständnis und die praktische Anwendung der Medizintechnik durch die Studierenden weiter verbessern.

Um die technologischen Aspekte des Lehrplans zu ergänzen, wird auch ein erweiterter Bereich der medizinischen Geisteswissenschaften in das Programm integriert. Ziel ist es, den Studierenden grundlegende Fähigkeiten zu vermitteln, um sich kritisch mit Technologie auseinanderzusetzen, klinische Unsicherheiten zu bewältigen und sich an Veränderungen in der Gesundheitspraxis anzupassen.

Philips APAC ernennt neuen Geschäftsführer

Royal Philips hat Peter Quinlan zum neuen Geschäftsführer von Philips Asia-Pacific ernannt. Quinlan, ein langjähriger Beamter des Unternehmens, leitete zuvor die MR-, CT- und diagnostischen Röntgenbildgebungsgeschäfte von Philips in APAC, Japan, Indien, Lateinamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika.

Quinlans umfangreiche Erfahrung und sein Fachwissen im Bereich Gesundheitstechnologie machten ihn zum idealen Kandidaten für diese Position. Philips ist zuversichtlich, dass er die APAC-Organisation zu weiterem Erfolg führen kann. Quinlans Leidenschaft für erstklassige Gesundheitsversorgung steht im Einklang mit dem Ziel von Philips, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen zu verbessern.

Royal Philips betrachtet diese Ernennung als einen entscheidenden Moment in der digitalen Transformation des Gesundheitswesens in APAC. Durch seine integrierten Workflow-Lösungen, intelligent vernetzten Systeme und Geräte sowie integrierte Diagnostik möchte Philips die Produktivität steigern, die Ergebnisse verbessern und das Gesamterlebnis für Patienten und Personal verbessern. Quinlan freut sich darauf, die starken Beziehungen zu Kunden und Interessenvertretern in der Region auszubauen.

Die Yashoda Group of Hospitals arbeitet mit Fujifilm für eine verbesserte Endoskopieschulung zusammen

Die Yashoda Group of Hospitals hat sich mit Fujifilm India zusammengetan, um eine Schulungs- und Forschungseinrichtung für grundlegende und fortgeschrittene GI-Endoskopie einzurichten. Diese Einrichtung bietet Gastroenterologen die Möglichkeit, über die neuesten Technologien in den Bereichen endoskopischer Ultraschall, ERCP, Endoskopie im dritten Raum und diagnostische Endoskopie auf dem Laufenden zu bleiben.

Ziel der Partnerschaft ist es, die Fähigkeiten und Kenntnisse von Ärzten auf dem Gebiet der Endoskopie zu verbessern. Die Schulungseinrichtung wird verschiedene Programme und Kurse anbieten, um sicherzustellen, dass Ärzte gut gerüstet sind, um den Anforderungen ihrer Patienten gerecht zu werden. Darüber hinaus wird die Einrichtung Schulungs- und Beobachterprogramme für Ärzte aus dem gesamten asiatisch-pazifischen Raum anbieten.

Apollo Telehealth führt Notfall- und Intensivdienste bei NTPC ein

Apollo Telehealth hat Notfall- und Intensivdienste per Telemedizin in neun Kraftwerken der National Thermal Power Corporation (NTPC) eingeführt. Ziel ist es, die medizinische Versorgung näher an die NTPC-Belegschaft heranzuführen und so die Sicherheit und den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern.

Die Dienste TeleEmergency und TeleICU stehen nicht nur den Mitarbeitern zur Verfügung, sondern werden auch auf deren Familien ausgeweitet. Diese Initiative stellt sicher, dass den Arbeitern in den Kraftwerken hochwertige medizinische Versorgung und sofortige Hilfe zur Verfügung stehen. Die telemedizinischen Dienste von Apollo Telehealth werden dazu beitragen, die Gesundheitsergebnisse zu verbessern und bei Bedarf zeitnahe medizinische Interventionen bereitzustellen.

