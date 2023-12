KAIST arbeitet mit Rocket Lab für Satellitenstartmission zusammen

By

KAIST, das Korea Advanced Institute of Science and Technology, hat eine Zusammenarbeit mit Rocket Lab USA für den Start ihres Erdbeobachtungssatelliten NeonSat-1 angekündigt. Im Rahmen der Partnerschaft wird der Satellit von KAIST als Hauptnutzlast einer Electron-Mitfahrmission mit dem NASA-Satelliten Advanced Composite Solar Sail System (ACS3) dienen. Der Start ist für die erste Hälfte des Jahres 2024 vom Launch Complex 1 des Rocket Lab in Neuseeland geplant.

Der Satellit NeonSat-1 ist ein hochauflösender optischer Satellit, der als Technologiedemonstration für KAISTs NEONSAT-Mikrosatellitenkonstellationsprogramm eingesetzt wird. Dieses Programm zielt darauf ab, eine zukünftige Erdbeobachtungskonstellation für fortgeschrittene Überwachungs- und Bildgebungszwecke aufzubauen. Der erfolgreiche Start von NeonSat-1 wird eine entscheidende Rolle bei der Validierung der Fähigkeiten des Programms spielen.

Peter Beck, CEO von Rocket Lab, äußerte sich begeistert über die Zusammenarbeit und die erhöhte Startaktivität im Jahr 2024. Er betonte die Flexibilität und Effizienz der Electron-Mitfahrmissionen von Rocket Lab bei der kurzfristigen Bereitstellung von Startmöglichkeiten.

Jae-Hung Han, Generaldirektor des Satellite Technology Research Center (SaTReC) am KAIST, betonte die Bedeutung der Partnerschaft mit Rocket Lab und brachte zum Ausdruck, dass die Institution einen erfolgreichen Start von NeonSat-1 erwartet, der den Beginn ihres Mikrosatelliten markiert Aufstellungsprogramm.

Zusätzlich zu den von Rocket Lab bereitgestellten Startdiensten wird KAIST auch das MLB-Satellitentrennsystem von Rocket Lab nutzen und damit die vertikal integrierte Raumfahrtsystemstrategie von Rocket Lab weiter demonstrieren.

Rocket Lab, ein weltweit führender Anbieter von Startdiensten und Raumfahrtsystemen, bietet die Trägerrakete Electron an, die für ihre häufigen Starts bekannt ist, und hat über 171 Satelliten für kommerzielle und staatliche Partner in die Umlaufbahn gebracht. Das Unternehmen entwickelt außerdem den Neutron, eine fortschrittliche wiederverwendbare Trägerrakete, die für den Einsatz in Sternbildern und interplanetare Missionen konzipiert ist.

Die Zusammenarbeit zwischen KAIST und Rocket Lab stellt eine bedeutende Entwicklung in den Bereichen Weltraumforschung und Erdbeobachtung dar und ermöglicht den Fortschritt von Technologie und wissenschaftlicher Forschung.

