Roblox ermöglicht Benutzern das Erstellen und Verkaufen von 3D-Waren auf der Plattform

Roblox, die beliebte Spieleplattform für Kinder, erweitert ihre Einnahmequellen, indem sie Benutzern die Möglichkeit gibt, eine größere Vielfalt an digitalen Gütern zu erstellen und zu verkaufen. Abonnenten der höherstufigen Premium-Pläne der Plattform haben nun die Möglichkeit, zusätzlich zu den bisher erlaubten 3D-Assets wie virtueller Kleidung auch 2D-Waren zu verkaufen. Dieser Schritt zielt darauf ab, das Engagement zu steigern und mehr Benutzer für die Plattform zu gewinnen.

Zuvor mussten Benutzer einen Antrag stellen und die Genehmigung erhalten, Teil des benutzergenerierten Content-Programms (UGC) von Roblox zu werden, um 3D-Assets verkaufen zu können. Mit diesem neuen Update steht der Marktplatz allen Benutzern offen und bietet ihnen die Möglichkeit, eine größere Produktpalette zu erstellen und zu verkaufen. Manuel Bronstein, Chief Product Officer von Roblox, glaubt, dass mehr Kreation zu mehr Engagement und Benutzerwachstum führen wird.

Das Umsatzwachstum von Roblox hat sich in den letzten Quartalen deutlich verlangsamt, was die Plattform dazu veranlasste, neue Wege zur Monetarisierung zu erkunden. Das Unternehmen ging 2021 mit einer Marktkapitalisierung von 38 Milliarden US-Dollar an die Börse, verzeichnete jedoch seitdem einen Rückgang des Aktienkurses und der Marktkapitalisierung. Die Einführung der Möglichkeit, 3D-Waren zu erstellen und zu verkaufen, ist Teil der Strategie von Roblox, mehr zahlende Abonnenten zu gewinnen und wiederkehrende Einnahmen zu generieren.

Neben der Erweiterung des Marktplatzes führt Roblox auch neue Coding-Tools für Entwickler ein. Mit diesen Tools können Entwickler abonnementbasierte Dienste für ihre Spiele und Erlebnisse erstellen und so wiederkehrende Einnahmen mit ihren engagiertesten Fans generieren. Bronstein erwähnte, dass Entwickler Abonnenten mit Vorteilen wie exklusiven virtuellen Artikeln locken können.

Darüber hinaus stellt Roblox einen digitalen Assistenten vor, der Benutzern dabei helfen soll, Inhalte innerhalb der Plattform einfacher zu erstellen. Dieser Assistent verwendet einen Konversationsansatz, um Benutzer durch den Erstellungsprozess zu führen und ihn dadurch intuitiver und für einen breiteren Benutzerkreis zugänglich zu machen.

Insgesamt zielen diese Updates von Roblox darauf ab, das Umsatzwachstum voranzutreiben und das Nutzerengagement auf der Plattform zu erhöhen. Durch die Erweiterung der Arten von Waren, die Benutzer erstellen und verkaufen können, sowie durch die Einführung neuer Monetarisierungstools für Entwickler hofft Roblox, die Begeisterung der Anleger wiederzubeleben und den zukünftigen Erfolg voranzutreiben.

