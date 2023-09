Baffle Inc. konzentriert sich auf Datensicherheit, um Marktlücken zu schließen

By

Baffle Inc. ist ein Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Lücken im Datenschutzmarkt zu schließen, indem es sich auf das Kernelement der Sicherheit konzentriert: die Daten selbst. Während herkömmliche Sicherheitsansätze verschiedene Aspekte des Datenschutzes bieten, verfolgt Baffle einen anderen Ansatz, indem es Daten auf Datensatzebene sichert. Das bedeutet, dass die Daten auch im Falle eines Verstoßes durch Verschlüsselung oder Tokenisierung geschützt bleiben.

In der Vergangenheit konzentrierten sich Datenschutzstrategien auf die Sicherung ruhender Daten, insbesondere wenn Rechenzentren anfällig waren. Mit dem Aufkommen sicherer Cloud-Rechenzentren hat sich die Bedrohungslandschaft jedoch verändert. Baffle erkannte diese Verschiebung und identifizierte eine Lücke in der Schutzgrenze. Kein Datenbankanbieter bot eine Lösung zum Schutz der verwendeten Daten oder im Speicher an.

Der Ansatz von Baffle überwindet auch die Herausforderungen, die mit herkömmlichen Verschlüsselungsmethoden verbunden sind, die umständlich sein und zu betrieblichen Reibungsverlusten führen können. Das Unternehmen lässt sich nahtlos in Datenmigrationsdienste wie AWS Database Migration Service integrieren, um sicherzustellen, dass Daten bei der Übertragung in die Cloud verschlüsselt werden. Dieser End-to-End-Verschlüsselungsprozess gewährleistet den Datenschutz vom Verlassen der Quelle bis zum Eintreffen in der Cloud.

Darüber hinaus erleichtert Baffle die sichere Datenanalyse in der Cloud, was für Unternehmen, die das Potenzial ihrer Daten nutzen möchten, von entscheidender Bedeutung ist. Cloudbasierte Analysetools werden immer beliebter und Baffle erkennt die Notwendigkeit, Daten während der Migration zu schützen und gleichzeitig ihre Analyse in der Cloud zu ermöglichen. Die Lösung von Baffle bietet drei Transformationsoptionen: Verschlüsselung, Tokenisierung und Maskierung, abhängig vom nachgelagerten Anwendungsfall.

Insgesamt schließt Baffle Inc. die Lücken im Datenschutzmarkt, indem es sich auf die Sicherung der Daten selbst konzentriert. Ihr Ansatz stellt sicher, dass Daten während ihres gesamten Lebenszyklus geschützt bleiben, auch während der Cloud-Migration und -Analyse. Mit seiner innovativen Methodik möchte Baffle Unternehmen in der sich schnell entwickelnden Cybersicherheitslandschaft umfassende Datensicherheit bieten.

Quelle: SiliconANGLE [Keine URL angegeben]