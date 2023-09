Super Bomberman R 2: Noch mehr explosiver Spaß auf der Nintendo Switch

By

Super Bomberman R 2 ist ein actiongeladenes Partyspiel für die Nintendo Switch, perfekt für alle, die explosiven Spaß mit Freunden suchen. Es ist eine direkte Fortsetzung des ursprünglichen Super Bomberman R und bietet mehr von dem gleichen süchtig machenden Gameplay, das seinen Vorgänger zu einem Hit gemacht hat.

Das Spiel ist so konzipiert, dass es im Mehrspielermodus gespielt werden kann, sodass Sie mit Freunden an intensiven Schlachten teilnehmen können. Die Spiele finden auf einem gitterbasierten Spielbrett statt, wobei das Ziel darin besteht, der letzte Spieler zu sein, der noch übrig ist. Sie müssen zeitgesteuerte Bomben strategisch platzieren, um Ihre Gegner auszuschalten, ohne sich dabei selbst in die Luft zu jagen.

Das Gameplay ist einfach zu erlernen, bietet jedoch eine hohe Fähigkeitsgrenze, sodass die Spiele interessant und herausfordernd bleiben. Jedes Spielbrett ist mit zerstörbaren Wänden gefüllt, wodurch ein dynamisches Spielfeld entsteht, das sich mit jeder Aktion weiterentwickelt. Über das Spiel verteilt sind Power-Ups, die Geschwindigkeit, Bombenreichweite und die Anzahl der Bomben, die Sie platzieren können, verbessern. Diese Power-Ups fügen dem Gameplay eine zusätzliche strategische Ebene hinzu, da die Spieler sie strategisch sammeln müssen, um sich einen Vorteil zu verschaffen.

Super Bomberman R 2 führt neue Modi ein, um die Dinge frisch und aufregend zu halten. Der Bomberman 64-Modus ist ein Battle-Royale-Modus, bei dem 64 Spieler auf separaten Brettern gegeneinander antreten. Im Verlauf des Spiels müssen die Spieler auf nahegelegene Spielbretter fliehen, was zu intensiven und unvorhersehbaren Kämpfen führt. Ein anderer Modus namens „Kristalle“ teilt die Spieler in Teams auf, die um die Kontrolle über auf dem Spielbrett verstreute Kristalle konkurrieren. Die Spieler werden individuell für die Anzahl der gesammelten Kristalle belohnt, was zu spannenden Wettbewerbsmomenten zwischen Teamkollegen führt.

Die herausragende Neuerung in Super Bomberman R 2 ist der Burgmodus, in dem ein Spieler zum König wird und seine Festung gegen ein Team von bis zu 15 Spielern verteidigen muss. Der König hat Zugang zu einem größeren Spielfeld voller Fallen und Hindernisse, während das Team zusammenarbeiten muss, um Schlüssel zu sammeln und Schatztruhen aufzuschließen. Dieser Modus bietet ein einzigartiges asynchrones Spielerlebnis und ermöglicht es den Spielern, ihre eigenen Spielbretter zu erstellen, was ein Element der Kreativität und Anpassung hinzufügt.

Insgesamt ist Super Bomberman R 2 ein äußerst unterhaltsames Partyspiel für die Nintendo Switch. Sein süchtig machendes Gameplay, die vielfältigen Modi und Multiplayer-Funktionen machen es zu einem Muss für Bomberman-Fans und alle, die Spaß mit Freunden haben möchten.

