30XX: Eine würdige Hommage an Mega Man X

Capcom hat zwar die Produktion neuer Spiele im Mega Man-Franchise reduziert, aber Battery Staple Games hält den Geist der Serie mit seiner neuesten Veröffentlichung, 30XX, am Leben. Dieses Roguelite-Spiel baut auf seinem Vorgänger 20XX auf und bietet eine allgemeine Verbesserung und eine würdige Hommage an den beliebten Mega Man X.

Das Gameplay in 30XX folgt der Vorlage der klassischen Mega Man X-Serie. Die Spieler rennen und schießen durch acht Themenlevel, die jeweils mit einem herausfordernden Bosskampf enden. Unterwegs sammeln sie neue Waffen und Fähigkeiten, nachdem sie jeden Boss besiegt haben. Das Besondere an 30XX ist jedoch, dass die Level prozedural generiert werden, sodass jeder Durchlauf ein anderes Erlebnis bietet. Es stehen außerdem zahlreiche Upgrades zur Verfügung, um die Chancen auszugleichen. Spieler können zwischen zwei spielbaren Charakteren wählen, Ace und Nina, die die legendären Charaktere Zero und X aus der Mega Man X-Serie widerspiegeln.

Eines der herausragenden Merkmale von 30XX ist die reibungslose und reaktionsschnelle Steuerung. Dieses Maß an Präzision ist entscheidend in einem Spiel, das stark auf Geschicklichkeit und Genauigkeit angewiesen ist. Trotz der rasanten Action behält das Spiel konstante Bildraten und Bewegungstechnologie bei, die sich hervorragend anfühlt. Die Charaktere sind agil und können die präzisen Hindernisse mit Leichtigkeit überwinden.

In jeder Phase können Spieler „Augs“ entdecken, die die Fähigkeiten ihres Charakters für die Dauer des Laufs verbessern. Diese Augs reichen von der Erhöhung des Schadensausstoßes bis hin zur Bereitstellung von Schilden, die Schaden absorbieren. Da es etwa 240 Augs zu entdecken gibt, gibt es für Spieler reichlich Gelegenheit, mit verschiedenen Build-Varianten zu experimentieren. Darüber hinaus können Spieler „Kerne“ finden, bei denen es sich um Rüstungsteile handelt, die ihnen neue Fähigkeiten verleihen, etwa Doppelsprünge oder kurze Schwebeflüge. Diese werden für das Überleben in den späteren Phasen des Spiels unerlässlich.

Wenn Spieler einen Lauf unweigerlich verlieren, kehren sie zum Hub zurück und können die Währung namens Memoria für dauerhafte Upgrades ausgeben. Diese Upgrades reichen von der Verbesserung der Gesundheit und Energie zu Beginn bis hin zur Erlangung zusätzlicher Leveloptionen nach dem Besiegen eines Bosses. Dieses Meta-Fortschrittssystem gleicht die Wettbewerbsbedingungen aus und fügt den Spielern ein weiteres Ziel hinzu, das sie anstreben können.

30XX führt einen neuen Modus namens Mega Mode ein, der ein traditionelleres Plattformerlebnis bietet. Während die Level immer noch zufällig generiert werden, können die Spieler bei weiteren Versuchen nach einem Fehlschlag jedes Mal dieselbe Phase durchlaufen. Diese Funktion ermöglicht es Spielern, Level-Layouts zu üben und zu lernen, was es für diejenigen, die ein weniger zufälliges Erlebnis bevorzugen, benutzerfreundlicher macht.

Zusätzlich zum Einzelspieler-Erlebnis bietet 30XX einen Koop-Modus sowohl für den Couch- als auch für den Online-Mehrspielermodus. Während die Leistung leicht beeinträchtigt werden könnte, überwiegt die Freude, einen zusätzlichen Charakter zu haben, der Goodies sammelt und Bosse besiegt, alle kleineren Rückschläge. Es gibt auch einen Community-Modus, in dem Spieler von Mitspielern gestaltete Levels genießen können, die zusätzliche Inhalte und endlose Möglichkeiten bieten.