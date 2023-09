Ehemaliger Meta-Leiter nimmt als Partner-Creative an der Brand Experience Agency Reunion teil

Reunion, eine Start-up-Agentur für Markenerlebnisse, hat bekannt gegeben, dass der ehemalige APAC-Metaverse-Leiter bei Meta, Ollie Beeston, dem Unternehmen als Partner-Kreativer beigetreten ist. Beeston bringt umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung traditioneller Filmtechnik, virtueller Produktion, VR, WebXR, AR und Markeninhalten für führende Marken wie Hyundai, Cadbury, Adore Beauty und Metas eigenes Oculus mit.

Vor seiner Tätigkeit bei Meta arbeitete Beeston als ACD bei Clemenger BBDO, wo er an bemerkenswerten Kampagnen für V Energy, Tourism Tasmania, Eclipse, Campbell Arnott's und TAB mitwirkte.

Das Team von Reunion zeigte sich begeistert über den Beitritt von Beeston zur Agentur und betonte, dass seine Erfolgsbilanz perfekt zu ihrem datengesteuerten und kundenorientierten Fokus passt. Co-CEO Justin Hind erklärte: „Seine nachgewiesene Erfolgsbilanz spiegelt unser Engagement für datengesteuerte Strategien und kundenorientierte Initiativen wider.“

Beeston brachte seine Begeisterung über den Beitritt zu Reunion zum Ausdruck und stellte fest, dass der kundenorientierte und datenzentrierte Ansatz der Agentur gut für die sich entwickelnden Bedürfnisse des modernen Publikums geeignet sei. Er sagte: „Ich freue mich sehr, dem Führungsteam von Reunion beizutreten und möchte mich gerne an der Entwicklung von Ideen beteiligen, die nicht nur Aufmerksamkeit erregen, sondern auch ein sinnvolles Engagement für Zielgruppen und Marken gleichermaßen fördern.“

Reunion wurde von Justin Hind und Stephen Knowles gegründet, die über umfangreiche Erfahrung im Performance-Marketing und in der Beratung zur digitalen Transformation verfügen. Ihr Ziel ist es, mit ambitionierten Kunden zusammenzuarbeiten, die die Zugänglichkeit und das Engagement ihrer Marke über alle Touchpoints und Kanäle hinweg verbessern möchten.

Definitionen:

1. Metaverse: Ein kollektiver virtueller gemeinsamer Raum, der durch die Konvergenz von virtuell erweiterter physischer Realität und physisch persistenter virtueller Realität geschaffen wird.

2. APAC: Asien-Pazifik, bezieht sich auf die Region, die Länder in Ostasien, Südasien, Südostasien und Ozeanien umfasst.

3. ACD: Associate Creative Director, eine Rolle in Werbe- und Marketingagenturen, die die Überwachung und Leitung des kreativen Prozesses beinhaltet.

4. Clemenger BBDO: Eine in Australien ansässige Werbeagentur mit globaler Präsenz, die Dienstleistungen in den Bereichen Kreativ-, Branding- und digitales Marketing anbietet.

5. Oculus: Eine Marke von Virtual-Reality-Headsets, die von Meta, früher bekannt als Facebook Technologies, entwickelt und hergestellt wird.

