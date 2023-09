Resistor: Ein unterhaltsames CaRPG-Rennspiel, das Rennen und Abenteuer kombiniert

Ein neues und aufregendes Rennspiel namens Resistor soll dem Genre wieder Spaß und Spannung verleihen. Resistor wurde als CaRPG (Car Role Playing Game) entwickelt und bietet Spielern mehr als nur Hochgeschwindigkeitsrennen. Es bietet eine offene Welt, eine entscheidungsbasierte Erzählung sowie umfangreiche Charakter- und Fahrzeuganpassungen. Das Spiel wird mit einer Kombination aus Burnout und Mass Effect verglichen, wodurch ein einzigartiges und anspruchsvolles Spielerlebnis entsteht.

Die Hauptdesignerin Violet McVinnie, die zuvor an der Mass Effect-Reihe und den Fahrspielen von Codemaster gearbeitet hat, erklärte die Hauptelemente von Resistor. Bei den Rennen im Spiel geht es nicht darum, Turniere zu gewinnen oder den ersten Platz zu erreichen. Stattdessen liegt der Schwerpunkt auf Stunt-Rennen, bei denen die Spieler Takedowns, Drifts und Flips ausführen, um Style-Punkte zu sammeln. Diese Punkte können als Währung verwendet werden, um spektakuläre Rennen zu belohnen und Herausforderungen zu meistern.

Das Rennen findet in einer offenen Welt mit sechs verschiedenen Umgebungen direkt am Meeresgrund einer zukünftigen Version von San Francisco statt. Spieler können diese Umgebungen sowohl im Auto als auch zu Fuß erkunden, dabei skurrile Charaktere treffen und Quests abschließen. Das Spiel zeichnet sich durch einen lebendigen Cartoon-Stil aus und spielt in einer Welt, in der sieben Megakonzerne die Regierung gestürzt haben.

Resistor geht über Rennen und Abenteuer hinaus und integriert Elemente eines CaRPG. Spieler können Quests abschließen, um eine Gruppe von Charakteren zusammenzustellen, die sich dem Spieler als Passagiere in seinem Fahrzeug anschließen. Entscheidungen, die im Laufe des Spiels getroffen werden, werden Konsequenzen haben, die Spieler möglicherweise auf unterschiedliche Wege führen und es ihnen sogar ermöglichen, zum Bösewicht in ihrer eigenen Geschichte zu werden. Ruf und Einfluss auf die Welt und die Charaktere des Spiels werden ebenfalls eine Rolle spielen, da die Spieler das Gelände bearbeiten und an ausgefallenen Bosskämpfen mit Musikschlachten teilnehmen können.

Resistor verleiht der Individualisierung außerdem eine einzigartige Note. Spieler können ihre Charaktere und Fahrzeuge verkleiden und sogar Eingangsmusik auswählen. Das Spiel ist vom Wrestling inspiriert, wobei jeder Rennfahrer seinen eigenen Stil und seine eigene Persönlichkeit hat.

Zusammenfassend bietet Resistor ein erfrischendes und unterhaltsames Rennspielerlebnis, das Renn-, Abenteuer- und RPG-Elemente kombiniert. Mit seiner einzigartigen Spielmechanik, umfangreichen Anpassungsoptionen und einer verzweigten Erzählung sorgt Resistor dafür, dass die Spieler fesseln und unterhalten. Obwohl noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben wurde, warten Gamer sehnsüchtig auf die Chance, dieses Kaleidoskop an Ideen zu erleben.

