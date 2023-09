Die US-Wirtschaft zeigt Widerstandsfähigkeit mit sinkenden Arbeitslosenansprüchen und steigenden Verbraucherausgaben

Die US-Wirtschaft zeigt Anzeichen von Widerstandsfähigkeit, da die Arbeitslosenansprüche den niedrigsten Stand seit Februar erreicht haben und die Verbraucher nach der COVID-Krise bereit sind, mehr für Reisen und Erlebnisse auszugeben. Trotz Herausforderungen wie der Wiederaufnahme der Studienkreditzahlungen und den Kürzungen der Ölförderung durch Saudi-Arabien und Russland scheint die Wirtschaft stark zu bleiben.

Der Dienstleistungssektor in den USA erlebte im August einen Aufschwung, und die Arbeitslosenanträge gingen in der Vorwoche unerwartet zurück, was auf einen angespannteren Arbeitsmarkt als erwartet hindeutet. Trotz gemischter Daten aus verschiedenen Quellen übertrafen die gesamtwirtschaftlichen Daten seit mehreren Monaten durchweg die Erwartungen und sorgten für positive Überraschungen für die Wirtschaft.

Die Verbraucherausgaben haben sich von Waren hin zu Dienstleistungen verlagert, wobei Einzelpersonen mehr in die Erlebniswelt Wirtschaft und Reisen investieren. Die TSA-Passagierdurchsatzzahlen zeigen, dass die Reiseausgaben nach wie vor hoch sind und in den Sommermonaten bei 102 % des Niveaus vor der Pandemie lagen.

Allerdings wird diese Widerstandsfähigkeit noch vor einigen Herausforderungen stehen. Die Rückzahlung des Studienkredits soll am 1. Oktober wieder beginnen, was für Verbraucher eine Herausforderung darstellt. Darüber hinaus verbrauchen die Haushalte nach und nach ihre überschüssigen Ersparnisse, was zu einem Wandel ihrer Ausgabegewohnheiten führt. Diese Faktoren werden die bisher beobachtete Widerstandsfähigkeit der Verbraucher auf die Probe stellen.

Die Stärke der US-Wirtschaft hat Auswirkungen auf Anlageklassen, wie etwa den stärkeren Dollar und die Renditen am Treasury-Markt. Die Federal Reserve muss möglicherweise die Möglichkeit in Betracht ziehen, die Zinssätze als Reaktion auf die wirtschaftliche Stärke länger hochzuhalten. Auch die Ölpreise spielen eine Rolle, da Saudi-Arabien und Russland einer Ausweitung ihrer Produktionskürzungen zugestimmt haben, was sich möglicherweise auf die Inflationsraten auswirken könnte. Analysten gehen davon aus, dass die Ölpreise hoch bleiben oder sogar weiter steigen könnten, was eine Herausforderung für den Kampf der Fed gegen die Inflation darstellen könnte.

Darüber hinaus haben der anhaltende Handelskrieg und die Spannungen zwischen den USA und China Apple beeinträchtigt, und es gibt Berichte über ein ausgeweitetes iPhone-Verbot der chinesischen Regierung. China ist einer der größten Märkte von Apple und erwirtschaftet fast 19 % des Gesamtumsatzes. Das ausgeweitete Verbot deutet auf ein mögliches Durchgreifen hin und stellt eine Bedrohung für Apples Marktanteil und Einnahmen aus China dar.

Insgesamt zeigt die US-Wirtschaft zwar Widerstandsfähigkeit und positive Indikatoren, es stehen jedoch Herausforderungen in Form von Kreditrückzahlungen, veränderten Ausgabenmustern und geopolitischen Spannungen an. Diese Faktoren müssen genau beobachtet werden, um die langfristigen Auswirkungen auf die Wirtschaft beurteilen zu können.

Quellen: Yahoo Finance Live