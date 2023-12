Wissenschaftler replizieren ein Quantengedankenexperiment mithilfe sichtbarer Tröpfchen

By

Wissenschaftlern am Massachusetts Institute of Technology (MIT) ist es gelungen, ein berühmtes Quantengedankenexperiment mit klassischen Mitteln nachzubilden und so neues Licht auf das mysteriöse Verhalten von Quantenteilchen zu werfen. Das als „Quantenbombentester“ bekannte Experiment erforscht das Konzept der Quantenverschränkung und schlägt vor, dass Teilchen Objekte erkennen können, ohne physisch mit ihnen zu interagieren.

Traditionell wurde dieses Experiment mathematisch untersucht, um die paradoxe Natur der Quantenmechanik zu demonstrieren. Die MIT-Forscher behaupten jedoch, die Ergebnisse mit einer konventionelleren Umgebung reproduziert zu haben: einem mit Silikonöl gefüllten Bad. Durch die Verfolgung der Bahnen winziger Öltröpfchen im Bad konnte das Team ein ähnliches Verhalten wie Quantenteilchen beobachten.

Die Ergebnisse könnten erhebliche Auswirkungen auf unser Verständnis der Quantentheorie haben. Das Experiment unterstützt die Theorie der wechselwirkungsfreien Messung, die darauf hindeutet, dass Quantenteilchen in der Lage sind, Objekte auf Wegen zu erkennen, die sie nie zurückgelegt haben. Darüber hinaus könnte die Studie Beweise für die Pilotwellentheorie liefern, die besagt, dass das Quantenverhalten eines Teilchens von seiner eigenen physikalischen Pilotwelle und nicht von einer statistischen Welle möglicher Zustände gesteuert wird.

Trotz der Verwendung klassischer Mittel beobachteten die Forscher statistisch ähnliche Ergebnisse wie frühere Quantenexperimente. Die Öltröpfchen zeigten ein quantenähnliches Verhalten, indem sie mit der Bombenstruktur in einer Weise interagierten, die sie von ihr wegdrängte. Diese Beobachtung legt nahe, dass klassische Systeme ein Verhalten zeigen können, von dem man bisher annahm, dass es nur in der Quantenwelt vorkommt.

Die Bedeutung dieser Erkenntnisse ist der wissenschaftlichen Gemeinschaft nicht entgangen. Der theoretische Physiker Matthieu Labousse, der nicht an der Studie beteiligt war, kommentierte die überraschende Natur der Ergebnisse und erklärte, dass sie dabei helfen würden, zu unterscheiden, was für Quantensysteme spezifisch sei und was nicht.

Während das Experiment mit sichtbaren Tröpfchen die Komplexität echter Quantenteilchen nicht ersetzen kann, ist es ein wichtiger Schritt zur weiteren Entschlüsselung der Geheimnisse der Quantenwelt. Durch die Überbrückung der Lücke zwischen Quanten- und klassischem Bereich kommen Wissenschaftler einem umfassenden Verständnis der Quantentheorie und ihrer Anwendungen näher.