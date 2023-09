Den Einfluss von Kollaborationstools auf Innovation am digitalen Arbeitsplatz verstehen

Kollaborationstools wie Slack und Teams sind am digitalen Arbeitsplatz unverzichtbar geworden und ermöglichen es Teams, aus der Ferne zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Eine neue Studie des MIT Sloan Management Review unterstreicht jedoch, wie wichtig es ist zu verstehen, wie sich die in diesen Tools getroffenen Entscheidungen auf Innovationen auswirken können.

Die Studie ergab, dass die Entscheidung, mithilfe von Kollaborationstools eine private oder eine öffentliche Gruppe zu gründen, Teams auf unterschiedliche Wege zur Innovation bringen kann. Laut Wietske Van Osch, außerordentlicher Professorin an der Michigan State University, kann die Wahl zwischen öffentlichen und privaten Kanälen wichtige Auswirkungen auf die kreativen Ergebnisse von Teams haben.

Es hat sich herausgestellt, dass die Zusammenarbeit in öffentlichen Kanälen für die Entwicklungskreativität relevanter ist, wobei es darum geht, bestehende Konzepte zu kombinieren oder zu erweitern, um neue Ergebnisse zu erzielen. Andererseits entsteht disruptive Kreativität, bei der Probleme neu definiert werden, um neue Lösungen zu finden, eher in Gruppen, die die Kommunikation auf privat stellen.

Allerdings legt die Studie auch nahe, dass eine Fehlausrichtung dieser Wege zu einem Stillstand der Kreativität führen kann. Um Innovationen zu fördern, müssen Manager strategisch denken und verschiedene Funktionen von Kollaborationstools mit geeigneten Kommunikationsstrukturen kombinieren.

Die Studie bietet drei Punkte, die Manager berücksichtigen sollten:

1. Wählen Sie Tools für die Zusammenarbeit, die sowohl öffentliche als auch private Räume ermöglichen.

2. Wege finden, private Gruppen zu unterstützen und das Wissen dieser Gruppen der breiteren Organisation zugänglich zu machen.

3. Kombinieren Sie verschiedene Gruppen, um mehrere Wege zu verschiedenen Arten von Kreativität zu schaffen.

Für Führungskräfte ist es wichtig zu erkennen, dass es keinen einheitlichen Ansatz für Innovationen gibt. Burcu Bulgurcu, Assistenzprofessor an der Ted Rogers School of Management der Toronto Metropolitan University, betont die Notwendigkeit, Benutzern die Möglichkeit zu geben, mehrere Wege zur Kreativität einzuschlagen und sie zu nutzen, um das Potenzial der digitalen Arbeitswelt zu maximieren.

Insgesamt unterstreicht diese Studie die Bedeutung kleiner Entscheidungen innerhalb von Kollaborationstools für die Förderung von Innovationen am digitalen Arbeitsplatz. Das Verständnis der einzigartigen Wege, die diese Tools für die Kreativität bieten, kann Managern dabei helfen, Innovationen zu fördern und das volle Potenzial ihrer Teams auszuschöpfen.

Quelle: MIT Sloan Management Review

Definitionen:

– Entwicklungskreativität: Kombination oder Erweiterung vorhandener Konzepte, um neue Ergebnisse zu erzielen.

– Disruptive Kreativität: Die kreative Zerstörung eines Objekts oder Problems, um eine neue Perspektive zu schaffen.

