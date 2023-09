Ein tragbares bioelektronisches System zur Wundheilung

By

Forscher haben ein tragbares bioelektronisches System zur Abgabe therapeutischer Wirkstoffe zur Wundheilung entwickelt. Das System besteht aus einem 3D-gedruckten Polydimethylsiloxan (PDMS)-Gerät, das in eine Leiterplatte (PCB) und mit Hydrogelen gefüllte Kapillarröhrchen integriert ist. Die Leiterplatte ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter eine mit Kabel und zwei mit Batteriebetrieb, mit und ohne eingebautem Speicher. Das PDMS-Gerät fungiert als Brücke zwischen der Wundstelle und elektrischen Komponenten und ermöglicht die Abgabe von Ionen und geladenen Biomolekülen.

An Mausmodellen durchgeführte Tests zeigten vielversprechende Ergebnisse. Mit dem bioelektronischen System behandelte Wunden zeigten im Vergleich zu Kontrollwunden eine Verbesserung des M36/M1-Verhältnisses um 2 %, was auf eine verbesserte Wundheilung hinweist. Das batteriebetriebene System zeigte außerdem die Fähigkeit, geladene Biomoleküle kontinuierlich bis zu sieben Stunden lang abzugeben, was das Potenzial für eine langfristige therapeutische Verabreichung zeigt.

Der modulare Aufbau des Systems ermöglicht eine einfache Anpassung und Skalierbarkeit und macht es somit für verschiedene therapeutische Anwendungen anpassbar. Das PDMS-Gerät und die Leiterplatte können mit verschiedenen Komponenten ausgetauscht werden, und der Herstellungsprozess ist wiederholbar und skalierbar. Dieses tragbare bioelektronische System hat das Potenzial, Teil einer tragbaren Arzneimittelabgabeplattform mit geschlossenem Kreislauf zu sein.

Die Studienergebnisse unterstreichen die Wirksamkeit und Biokompatibilität des bioelektronischen Systems bei der Förderung der Wundheilung. Die Fähigkeit der Plattform, eine kontrollierte Abgabe therapeutischer Wirkstoffe direkt an die Wundstelle zu ermöglichen, könnte den Bereich der Wundversorgung revolutionieren. Weitere Forschung und Entwicklung sind erforderlich, um das System zu optimieren und seine möglichen Anwendungen im klinischen Umfeld zu erkunden.

(Quelle: Wissenschaftliche Berichte)