Neue DNA-Nanoroboter sind vielversprechend für medizinische Anwendungen

Forscher an Universitäten in New York und Ningbo, China, haben eine bahnbrechende Entdeckung auf dem Gebiet der DNA-Nanotechnologie gemacht. Sie haben erfolgreich winzige Roboter aus DNA geschaffen, die zur Selbstreplikation fähig sind. Diese Nanoroboter, die so klein sind, dass 1,000 von ihnen in die Breite eines Blattes Papier passen, haben das Potenzial, medizinische Behandlungen und die Umweltreinigung zu revolutionieren.

Der leitende Forscher des Projekts, Feng Zhou, erklärt, dass diese Nanoroboter für Such- und Zerstörungsmissionen gegen Krebszellen im menschlichen Blutkreislauf eingesetzt werden könnten, wodurch invasive Operationen überflüssig würden. Sie könnten auch Giftmüll aus dem Meer sammeln und so für eine sauberere und sicherere Umwelt sorgen.

Was diese Nanoroboter auszeichnet, ist ihre Fähigkeit, DNA-Stränge in drei Dimensionen zu manipulieren und zu falten, ein bedeutender Fortschritt gegenüber früheren DNA-Robotikforschungen, die sich auf die 2D-Konstruktion beschränkten. Dieser Durchbruch eröffnet neue Möglichkeiten für komplexere und nützlichere Nano- und Mikrogeräte.

Andrew Surman, Chemieprofessor mit Spezialisierung auf Nanomaterialien, betont die Bedeutung präziser Faltung und Ausrichtung in der Nanotechnologie. Der Erfolg dieser Nanoroboter liegt in ihrer Fähigkeit, DNA-Stränge korrekt zu falten, sodass sie ihre beabsichtigten Funktionen erfüllen können.

Die Arbeit von Zhous Team baut auf vier Jahrzehnten Fortschritten in der DNA-Nanotechnologie auf, einschließlich der Entwicklung von Maschinen, Enzymen, Selbstreplikatoren und Nukleinsäure-„Walkern“. Diese Anwendungen haben sich in den Bereichen Nanomedizin, diagnostische Sensorik und Nanorobotik bereits als vielversprechend erwiesen. Mit der weiteren Entwicklung könnten durch Licht und Wärme gesteuerte Nanomaschinen und Roboter möglicherweise biokompatible Strukturen und Geräte im Nanomaßstab produzieren.

Während das Konzept der Nanoroboter wie Science-Fiction erscheinen mag und die Angst vor einer unkontrollierbaren Replikation zur Vorherrschaft des „grauen Schleims“ führt, liefert Zhous Forschung eine Grundlage für den sicheren und kontrollierten Einsatz von DNA-Nanorobotern in verschiedenen Anwendungen.

Der Bericht mit dem Titel „Toward three-dimensional DNA industrial nanorobots“ wurde in Science Robotics veröffentlicht und markiert einen bedeutenden Meilenstein auf dem Gebiet der DNA-Nanotechnologie. Diese Forschung eröffnet neue Möglichkeiten für die Zukunft der Medizin, des Umweltschutzes und der Produktion im Nanomaßstab.

