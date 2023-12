Eine Studie zeigt, dass Remote-Teams seltener Durchbrüche erzielen

By

Eine aktuelle Studie der Universitäten Oxford und Pittsburgh hat herausgefunden, dass Teams, die aus der Ferne arbeiten, mit geringerer Wahrscheinlichkeit Durchbrüche erzielen als solche, die vor Ort zusammenarbeiten. Die Forscher fanden heraus, dass der durchschnittliche Abstand zwischen Teammitgliedern in den letzten 40 Jahren deutlich zugenommen hat, von 100 auf 1,000 Kilometer.

Laut der Analyse, die in Nature veröffentlicht wurde, stehen Remote-Teams vor großen Herausforderungen, wenn es darum geht, Ideen für die Forschung zu generieren und Arbeiten zu verfassen, die beide für den Durchbruch unerlässlich sind. Der Mangel an persönlicher Interaktion und spontaner Zusammenarbeit scheint den kreativen Prozess zu behindern und den Austausch innovativer Gedanken einzuschränken.

Die Forscher gehen davon aus, dass die physische Anwesenheit am selben Ort verschiedene Vorteile mit sich bringt, die zu einer verbesserten Produktivität beitragen, wie z. B. zufällige Begegnungen, spontane Brainstorming-Sitzungen und informeller Wissensaustausch. Diese Elemente fehlen häufig in Remote-Arbeitsumgebungen, in denen die Kommunikation hauptsächlich auf digitalen Plattformen und geplanten Besprechungen beruht.

Es ist jedoch anzumerken, dass die Studie nicht darauf hindeutet, dass Fernarbeit grundsätzlich unwirksam ist. In bestimmten Situationen, beispielsweise während der COVID-19-Pandemie, ist Fernarbeit für die Gewährleistung der Sicherheit und des Wohlbefindens der Mitarbeiter unerlässlich geworden. Darüber hinaus hat die Technologie es Remote-Teams ermöglicht, effektiv zusammenzuarbeiten, indem sie verschiedene Tools und Plattformen nutzen, die speziell für die virtuelle Zusammenarbeit entwickelt wurden.

Dennoch werfen die Ergebnisse dieser Studie wichtige Überlegungen für Organisationen auf. Während die Einführung von Remote-Arbeit Flexibilität und andere Vorteile bieten kann, ist es von entscheidender Bedeutung, Wege zu finden, um sinnvolle Interaktionen zu ermöglichen und die kreative Zusammenarbeit zwischen verteilten Teams zu fördern. Dies könnte die Einführung regelmäßiger Videokonferenzen, die Förderung virtueller Praxisgemeinschaften oder die Bereitstellung von Möglichkeiten für persönliche Treffen und Retreats nach Möglichkeit umfassen.

