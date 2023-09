Digitales Fernüberwachungsprogramm hilft Patienten, kontrollierte Blutdruckmessungen durchzuführen

By

Ein digitales Fernüberwachungsprogramm hat vielversprechende Ergebnisse dabei gezeigt, Patienten mit unkontrolliertem Bluthochdruck dabei zu helfen, kontrollierte Blutdruckmessungen durchzuführen, so eine neue Studie, die auf den Hypertension Scientific Sessions 2023 der American Heart Association vorgestellt wurde. Die Studie bewertete die Auswirkungen eines neuartigen digitalen Hypertonie-Managementprogramms in 54 kommunalen Gesundheitskliniken in 13 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten.

Patienten, die an dem Programm teilnahmen, erhielten eine digitale Telefon-App, die sie dazu aufforderte, ihre Blutdruckwerte und andere damit verbundene Informationen anzugeben. Die medizinischen Fachkräfte in den Kliniken überprüften die Informationen über ein webbasiertes Portal, das eine Beurteilung der Medikamenteneinhaltung der Patienten sowie etwaiger aufgetretener Symptome oder Schwierigkeiten ermöglichte. Das Portal priorisierte Patienten nach dem Grad ihrer Besorgnis, und Ärzte konnten mit Patienten über die App oder per Telefon kommunizieren, um Coaching anzubieten oder Behandlungsänderungen vorzunehmen. Den Patienten wurden außerdem Blutdruckmessgeräte für zu Hause und Aufklärungsmaterialien zu Ernährung und psychischer Gesundheit zur Verfügung gestellt.

Die Studie ergab, dass Patienten, die mindestens 90 Tage lang an dem Programm teilnahmen, eine signifikante Verbesserung der Blutdruckkontrolle erlebten. Zu Beginn des Programms hatten nur 31 % der Patienten einen kontrollierten Blutdruck, während am Ende des Studienzeitraums 61 % kontrollierte Blutdruckmessungen erreicht hatten. Von den Patienten, die anfänglich einen unkontrollierten Blutdruck hatten, erreichten mehr als die Hälfte (55 %) nach der Teilnahme am Programm einen kontrollierten Blutdruck. Spanischsprachige Teilnehmer, die die spanische Version der Überwachungs-App verwendeten, verzeichneten sogar noch höhere Erfolgsraten: 70 % erreichten kontrollierte Blutdruckmessungen.

„Wir waren überrascht, dass mehr als 50 % der Teilnehmer des Programms in der Lage waren, den Blutdruck unter Kontrolle zu bringen. „Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Kombination der digitalen Fernüberwachungsfunktionen der App mit dem Feedback von Ärzten die Blutdruckkontrollraten in einer realen, gefährdeten Bevölkerung verbessern kann“, sagte die Hauptautorin der Studie, Dr. Irina Yermilov. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass dieses digitale Managementprogramm das Potenzial hat, die Ergebnisse zu verbessern und die Häufigkeit unkontrollierten Blutdrucks zu senken, was zu weniger Herzinfarkten und Schlaganfällen führt. Zukünftige Studien werden untersuchen, welche Merkmale des Programms am meisten zur Blutdruckkontrolle beitragen.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Studie Einschränkungen aufwies, einschließlich der potenziell mangelnden Generalisierbarkeit auf breitere Bevölkerungsgruppen und des Fehlens einer Kontrollgruppe, die eine Standardversorgung erhielt. Diese ersten Erkenntnisse unterstreichen jedoch das Versprechen digitaler Fernüberwachungsprogramme zur Verbesserung der Blutdruckkontrolle und der Gesamtergebnisse für den Patienten.

Quelle: American Heart Association