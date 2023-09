Meta-Sorter: KI-basierte Methode verbessert Biom-Kennzeichnung in Mikrobiom-Proben

Forscher der Huazhong University of Science and Technology haben eine neue KI-basierte Methode namens „Meta-Sorter“ entwickelt, um die Biomkennzeichnung für Mikrobiomproben zu verbessern. Die in der Fachzeitschrift Environmental Science and Ecotechnology veröffentlichte Studie zeigt, wie Meta-Sorter neuronale Netze und Transferlerntechniken nutzt, um die Herausforderung unvollständiger Informationen in der MGnify-Datenbank zu bewältigen.

Der Meta-Sorter-Ansatz besteht aus zwei Hauptschritten. Zunächst wird ein neuronales Netzwerkmodell unter Verwendung von über 118,000 mikrobiellen Proben aus 134 Biomen und der entsprechenden Biome-Ontologie erstellt. Dieses Modell erreicht eine beeindruckende durchschnittliche AUROC (Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve) von 0.896 und klassifiziert Proben genau mit detaillierten Biominformationen.

Im zweiten Schritt geht es darum, Transferlernen mit neu eingeführten Stichproben zu nutzen, die unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Die Forscher haben 34,209 neue Proben aus 35 Biomen, darunter acht neuartige, in das Transfer-Neuronale-Netzwerk-Modell integriert. Dies führte zu einem hervorragenden durchschnittlichen AUROC von 0.989, was eine effektive Vorhersage von Biominformationen für neu eingeführte Proben mit der Bezeichnung „Gemischtes Biom“ ermöglicht.

Meta-Sorter zeigt eine Gesamtgenauigkeitsrate von 96.7 % bei der Klassifizierung von Proben mit unvollständigen Biomannotationen. Dieser Durchbruch löst Probleme kaskadierender Fehler und eröffnet neue Möglichkeiten für die Wissensentdeckung in der Umweltforschung und anderen wissenschaftlichen Disziplinen.

Darüber hinaus verfeinert Meta-Sorter die Biom-Anmerkungen für unter- und falsch annotierte Proben. Die automatische Zuweisung präziser Klassifizierungen zu mehrdeutigen Stichproben liefert wertvolle Erkenntnisse, die über die Originalliteratur hinausgehen. Die Differenzierung von Proben in bestimmte Umweltkategorien erhöht die Zuverlässigkeit und Validität von Forschungsergebnissen.

Da sich standardisierte Protokolle für die Datenübermittlung und die Integration von Metadaten weiterentwickeln, wird erwartet, dass Meta-Sorter die Analyse und Interpretation mikrobieller Gemeinschaftsproben revolutionieren wird. Es wird genauere und aufschlussreichere Entdeckungen im Bereich der Mikrobiomforschung und darüber hinaus ermöglichen.

