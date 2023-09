Reddit führt die Post-Übersetzungsfunktion ein und aktualisiert das Hilfecenter

By

Reddit, die beliebte Online-Plattform, hat eine neue Funktion vorgestellt, die es Benutzern ermöglicht, Beiträge in verschiedene Sprachen zu übersetzen. Zunächst stehen acht Sprachen zur Verfügung, darunter Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Portugiesisch, Italienisch, Niederländisch und Schwedisch.

Um auf diese Übersetzungsfunktion zuzugreifen, können Benutzer einfach auf die Schaltfläche „Übersetzen“ klicken, die sich unter dem Benutzernamen des Redditors oben im Beitrag befindet. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Benutzer jedoch zunächst in den Einstellungen ihre bevorzugte Sprache auswählen. Derzeit ist diese Funktion nur auf Android- und iOS-Geräten sowie für Benutzer verfügbar, die auf der Webplattform abgemeldet sind.

Zusätzlich zur Post-Übersetzung experimentiert Reddit auch mit Übersetzungen für Kommentare auf iOS und Android. In seinem jüngsten Beitrag enthüllte das Unternehmen seinen Plan, das gesamte Gesprächserlebnis auf Reddit in naher Zukunft mehrsprachig zu gestalten.

Darüber hinaus hat Reddit kürzlich sein Help Center aktualisiert. Das Help Center dient nun als zentrale Anlaufstelle, die das Moderator Help Center vereint und Benutzern alle notwendigen Supportressourcen zur Verfügung stellt, die sie möglicherweise benötigen. Dieses Update folgt auf Reddits Einführung des Mod Helper-Programms, das Moderatoren für die Unterstützung ihrer Moderatorenkollegen belohnt.

Mit diesen neuen Funktionen und Updates möchte Reddit das Benutzererlebnis verbessern und mehrsprachige Konversationen innerhalb seiner Community fördern.

Quellen:

- Reddit