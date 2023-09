Razorpay übernimmt das digitale Rechnungs-Startup BillMe, um die Kundenbindung zu verbessern

By

Das Fintech-Einhorn Razorpay hat die Übernahme von BillMe bekannt gegeben, einem Start-up für digitale Rechnungsstellung und Kundenbindung. Das in Mumbai ansässige Start-up hat eine Plattform entwickelt, die darauf abzielt, Papierrechnungen zu eliminieren und den Mehrwert für Händler durch digitale Rechnungsstellung zu steigern. Dies ist die achte Übernahme durch Razorpay, das sein Portfolio seit der Übernahme von Ezetap im August 2022 erweitert.

Mit dieser Übernahme möchte Razorpay Unternehmen ein Hybridmodell bieten, das ihnen eine effektivere Interaktion mit ihren Kunden ermöglicht. Da kontaktlose und reibungslose Interaktionsmethoden bei Verbrauchern immer beliebter werden, möchte Razorpay die Fähigkeiten von BillMe nutzen, um Händlern ein hochgradig personalisiertes und interaktives Rechnungserlebnis zu bieten. Von Razorpay generierte digitale Rechnungen bieten Funktionen wie Feedback- und Umfrageoptionen, die es Händlern ermöglichen, ihre Engagement-Strategien an die Vorlieben der Verbraucher anzupassen.

BillMe wurde 2018 gegründet und hat bereits über 4,000 Unternehmen bedient, darunter große Marken wie McDonald's, Burger King, Decathlon und Cinepolis. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, die digitale Rechnungsstellung in weniger als 10 Minuten in Betrieb zu nehmen und so Prozesse zu rationalisieren, die normalerweise viel länger dauern. Darüber hinaus ermöglichen die von BillMe bereitgestellten Self-Service-Dashboards Händlern die Analyse des Kundenverhaltens, die Festlegung benutzerdefinierter Kampagnenregeln sowie die Erleichterung von Cross-Sales und Werbeaktionen.

Kunden profitieren von dem optimierten und schnelleren Checkout-Erlebnis, das die digitale Rechnungsstellung bietet. Sie müssen sich nicht mehr darum kümmern, Papierrechnungen zum späteren Nachschlagen aufzubewahren oder abzurufen. Stattdessen werden die digitalen Rechnungen leicht zugänglich sein und können als mehrdimensionales Tool für Händler verwendet werden, um ihre Kunden besser zu verstehen, einzubinden und gezielt anzusprechen.

Razorpay sieht großes Potenzial im globalen Markt für digitale Belege, der bis 2.3 voraussichtlich 2027 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Durch die Einbindung der BillMe-Angebote möchte Razorpay Unternehmen dabei helfen, sich von anderen abzuheben, indem das Kundenengagement verbessert, Kunden gebunden und ihre Marketingkapazitäten gestärkt werden. Diese Übernahme steht im Einklang mit der Vision von Razorpay, ein vertrauenswürdiger One-Stop-Shop für alle Zahlungslösungen für Unternehmen jeder Größe zu werden.

Razorpay wurde 2014 gegründet und hat bereits über 8 Millionen Unternehmen mit Zahlungstechnologielösungen ausgestattet. Das Unternehmen hat sich eine Finanzierung in Höhe von 817 Millionen US-Dollar von prominenten Investoren wie Lone Pine Capital, Sequoia Capital India, Tiger Global und MasterCard gesichert. Mit der Aufnahme von BillMe baut Razorpay seine Präsenz in der Fintech-Branche weiter aus und festigt seine Position als führender Akteur im Zahlungsbereich.

