Beeindruckende Star Fox Arwing-Erholung in Starfield

By

Mit Bethesdas Weltraum-Rollenspiel Starfield ist eine neue und äußerst beeindruckende Raumschiff-Nachbildung entstanden. Inspiriert von der beliebten Star Fox-Serie hat der Social-Media-Nutzer „BuckyArt1701“ ein maßgeschneidertes Schiff entworfen, das auf dem legendären Arwing basiert. Der offizielle Social-Media-Account von Starfield hat sogar mehrere Screenshots dieser bemerkenswerten Kreation geteilt.

Starfield vereint Elemente klassischer Bethesda-Rollenspiele mit spannenden Raumschiff-Luftkämpfen. Die Möglichkeit, Ihr Schiff anzupassen, ermöglicht es den Spielern, einzigartige und wiedererkennbare Designs zu erstellen. Seit seiner Veröffentlichung haben Fans bereits Schiffe gebaut, die von Star Trek, Star Wars, Battlestar Galactica und The Expanse inspiriert sind.

Während es in der Star-Fox-Serie seit geraumer Zeit keinen Neuzugang mehr gab, ermöglicht diese Arwing-Nachbildung in Starfield den Fans, ihren Wunsch nach Fox McClouds intergalaktischen Abenteuern vorübergehend zu stillen. Für diejenigen, die sich mehr Raumluftkämpfe auf der Nintendo Switch wünschen, ist die Wiederholung klassischer Star Fox-Erlebnisse über den Switch Online-Dienst eine großartige Option.

Starfield hat sich schnell zum bisher erfolgreichsten Spielstart von Bethesda entwickelt, mit über sechs Millionen Spielern, die sich in der Eröffnungswoche der Constellation angeschlossen haben. Weitere Informationen zum Spiel, einschließlich Rezensionen und Anleitungen, finden Sie auf unserer Schwester-Website Pure Xbox.

Was denken Sie über dieses bemerkenswerte Arwing-Spiel in Starfield? Hoffen Sie auf ein neues Star Fox-Spiel in der Zukunft? Teilen Sie unten Ihre Meinung mit.

Quellen:

– Reine Xbox

– Xbox-Twitter-Konto