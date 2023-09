Durchbruch bei topologischen Isolatormaterialien birgt Potenzial für fortschrittliche Elektronik und Quantencomputer

By

Laut Forschern des Oak Ridge National Laboratory (ORNL) könnte ein jüngster Durchbruch auf dem Gebiet topologischer Isolatormaterialien erhebliche Auswirkungen auf die fortschrittliche Elektronik und das Quantencomputing haben.

Topologische Isolatormaterialien sind eine neue Materialphase, die im Inneren isolierende Eigenschaften besitzt und gleichzeitig auf ihrer Oberfläche leitfähige Eigenschaften aufweist. Diese einzigartige Eigenschaft macht sie für verschiedene Anwendungen, einschließlich Quantencomputing, äußerst wünschenswert.

Mithilfe eines elektrischen Feldes ist es Wissenschaftlern am ORNL gelungen, einen normalen Isolator in einen magnetischen topologischen Isolator umzuwandeln. Diese bahnbrechende Errungenschaft ermöglicht den freien Stromfluss über die Oberfläche und Kanten des Materials ohne Energieverlust und ebnet so den Weg für die Entwicklung von Hochgeschwindigkeitselektronik mit geringem Stromverbrauch.

Die von Mina Yoon vom ORNL geleitete Forschung verspricht zahlreiche praktische Anwendungen. Dazu gehören Elektronik der nächsten Generation, Spintronik und Quantencomputing.

Durch die Induktion einer Polarisationsumschaltung des ferroelektrischen Substrats durch das elektrische Feld konnten die Forscher unterschiedliche magnetische und topologische Zustände innerhalb des Materials erzeugen. Dieser Durchbruch bei der Kontrolle von Quantenzuständen könnte den Bereich der Elektronik und Informatik revolutionieren.

Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift 2D Materials unter dem Titel „Non-volatile electric control of magnetische und topologische Eigenschaften von MnBi2Te4-Dünnfilmen“ veröffentlicht. Die Studie wurde von Basic Energy Sciences und dem Quantum Science Center finanziert.

